Los respectivos capitanes de Newell's y Central, Luciano Pocrnjic y Paulo Ferrari aseguraron que el clásico de Rosario "es el más lindo del fútbol argentino" y que ambos harán lo posible para darle la victoria a su equipo. El encuentro se jugará el domingo, a las 17, en el Gigante de Arroyito.

En el marco de la serie de conferencias de la Superliga Quilmes Clásica desdramatizaron las declaraciones del volante leproso Brian Sarmiento sobre Fernando Zampedri y pidieron por un clásico sin violencia, donde todo termine en los noventa minutos y dentro de la cancha.

Cómo llegan. Por el lado del capitán Luciano Pocrnjic, indicó que el equipo llega "en alza por el triunfo que tuvimos contra River y el muy buen partido que hicimos por Racing, que podría haber terminado en victoria. Vamos de menor a mayor y llegamos con muchas expectativas de cerrar el año con un triunfo para nuestra gente".

En tanto, Ferrari aseguró: "en los últimos partidos hemos levantado partidos difíciles y de buena manera, así que nos estamos preparando para el partido más importante del año y lo tomamos con mucha responsabilidad"

Las declaraciones de Brian Sarmiento sobre Zampedri. Respecto a los dichos del volante ofensivo leproso, Loncho opinó: "No me generó nada, la verdad que me preparo para jugar el partido más lindo del fútbol argentino, sin lugar a dudas. Después, dentro de la cancha los partidos son fuertes, pero no hay que equivocarse: es un partido de fútbol y nada más. Ojalá que gane al que le toque ganar y que todo termina ahí, dentro de la cancha".

En ese sentido, Lucho coincidió con Ferrari en que "hay que desdramatizar un poco y tratar de respetar a los colegas y al equipo rival. Creo que los partidos se definen dentro de la cancha, creo que estamos preparados para hacerlo. Lo que dijo Brian hay que dejarlo de lado y hablar de lo estrictamente deportivo, que es lo que importa".

Los pibes de inferiores y el clásico. Pocrnjic fue consultado para saber lo que significaba para los juveniles el partido del domingo y señaló: "Son del riñón del club y saben mejor que nadie lo que significa el clásico. Hicieron sus primeras armas en primera división para adaptarse y no tengo dudas que van a hacer un gran partido".

En tanto, Ferrari acotó: "Venimos jugando estos clásicos desde inferiores y lo vivimos de una manera muy particular. Eso hace que sientas cosas que en otros partidos no ocurre".

Partido sin violencia. "Es un partido de fútbol de 90 minutos y dentro de la cancha a veces un jugador se puede calentar y discutir, pero eso queda adentro de la cancha y ahí termina todo, no justificamos ningún acto de violencia", opinó el capitán canalla, quien pidió desdramatizar el derby local para que sea una fiesta.

En la misma sintonía, Pocrnjic sostuvo que "el clásico se vive con mucha pasión pero hay que entender que termina en la cancha. Hay que aprender a convivir dentro y fuera de la cancha".