Pocrnjic entrena, se exige y responde

Sin recaudos. Pocrnjic patea la pelota durante uno de los ejercicios de ayer, sin ningún síntoma de

la lesión. Sebastian Suarez Meccia

En un ambiente distendido luego del triunfo ante San Martín de San Juan, Newell's entrenó ayer con la presencia de Luciano Pocrnjic. Ausente por lesión contra San Martín de San Juan, el arquero se movió por la mañana en el complejo Bella Vista junto a sus compañeros y participó de la práctica de fútbol, exigiéndose sin inconvenientes. La evaluación sobre su estado físico seguirá durante estos días para determinar si se encuentra en condiciones de reaparecer contra Argentinos el sábado en La Paternal, partido para el que se había dicho que no estaría a causa de un desgarro en el aductor derecho.

La actividad física de ayer consistió en distintos ejercicios con y sin pelota de los que Pocrnjic formó parte, sin mostrar secuelas de la lesión. Pateó sin inconvenientes y durante el entrenamiento de fútbol actuó con decisión para tapar algún que otro mano a mano. En ninguna de las actividades que cumplió tuvo recaudos, señal de que se siente muy bien y de que no había ningún temor a que se resintiera de la dolencia.

Desde el momento en que se informó de la lesión, Pocrnjic fue dado de baja para los encuentros contra San Martín y Argentinos. Pero hoy nadie es capaz de adelantar que no esté a disposición de De Felippe para el enfrentamiento frente al Bicho. El arquero participa de las tareas que le autorizó el cuerpo médico, se exige y responde. Lo realizado ayer fue exactamente lo mismo que cumplieron los futbolistas que no jugaron el lunes y los que entraron en el segundo tiempo, Denis Rodríguez y Víctor Figueroa.

Los facultativos del club del Parque son los que supervisan el trabajo del arquero y quienes tendrán la palabra final para determinar si vuelve el sábado.

La falta de ritmo futbolístico es una de las cuestiones que quizás le reste posibilidades de reaparecer. Pero si esto no es un condicionante, también dependerá de la decisión de De Felippe si aparece bajo los tres palos. En su primer encuentro al frente del equipo rojinegro, el entrenador no tuvo otra opción que llenar el hueco que quedó en el arco con Nelson Ibáñez.

El técnico prefirió no hacer grandes cambios en la formación para recibir a San Martín de San Juan. Si mantiene esa lógica, priorizando la participación de los futbolistas experimentados, debería devolverle la titularidad a Pocrnjic.

El arquero nacido en Chovet hace 36 años se perdió los dos primeros partidos del año, contra Arsenal (2-1) y Estudiantes (2-4), por un desgarro en el recto anterior del muslo derecho que sufrió durante la pretemporada. Lo reemplazó Ibáñez, quien el lunes volvió a ocupar el arco. Habrá que esperar para conocer si continúa o regresa Lucho Pocrnjic.



¿Te gustó la nota?