El tándem ofensivo que integrarán mañana Lucas Gamba y Sebastián Ribas frente a Aldosivi tiene un lastre. Viene aportando poco goles. No es la dupla habitual que sale en cada presentación, claro está. Pero es tan cierto como que ex Huracán acumula sólo dos gritos en lo que va del torneo, pese a que viene dulce porque fue el autor material del gran festejo de Central en cancha de River. Para el ex Lanús, que aún no marcó desde que se sumó al plantel, el desafío ante el tiburón será además como una especie de evaluación extra de cara a futuro cercano.

Gamba no es el mismo que se destacaba en Huracán. Sin embargo, la venta de Lovera al fútbol griego a poco de comenzar la Superliga le abrió las puertas a la titularidad. El rol que cumple no es el del típico tanque de área que deja una gran huella y genera grandes daños.

Incluso frente a River y Godoy Cruz se lo vio más marcando el lateral izquierdo que acechando a los defensores rivales como indica el manual de estilo de los atacantes. Así y todo, la única vez que se mandó al ataque en el abarrotado estadio Monumental terminó dejando a los millonarios en modo silencio con el gol que anotó en el amanecer del complemento.

El ex Huracán tiene por el momentos dos conquistas con la casaca auriazul. Un tanto se lo facturó al actual subcampeón de América y otro a Racing la tarde del 29 de septiembre en el Gigante de Arroyito. La faena viene flojita si se toma en cuenta su activa participación entre los titulares. Mañana tendrá como compañero a Sebastián Ribas. Es que la baja de Claudio Riaño obligó al entrenador Diego Cocca a modificar la delantera para recibir a Aldosivi. El técnico de Central apelará al ingreso del ex Lanús para suplir al actual goleador del equipo auriazul.

“Cada uno tiene sus características específicas. Claudio (Riaño) es más de ayudar, correr y recuperar pelotas. Sebastián es más de área. Trabajamos en eso porque Ribas sabe definir muy bien, por eso habrá que tratar de buscarlo en el partido, donde el sistema de juego será el mismo, es decir con un nueve de área”, graficó Cocca al ser consultado sobre las particularidades de uno y otro profesional.

La realidad marca que el ex Lanús formará dupla junto a Lucas Gamba. El dato estadístico indica que Ribas acumula un solo partido de titular. Fue nada menos que ante Newell’s, en el 1 a 1 disputado en el estadio mundialista. El aporte en el partido más importante y pasional de la ciudad dejó un sabor más agrio que dulce en el paladar del hincha.

Es verdad que luego saltó siempre al campo de juego desde el banco de relevos, a excepción de los encuentros ante Racing y Lanús. El lungo atacante no pudo estar en esas veladas bajo la órbita de Diego Cocca como consecuencia de una fractura en el quinto dedo del pie izquierdo.

En Arroyito todos esperan y confían en que se revele cuanto antes. Que se saque la mufa en realidad. El equipo lo necesita. También sería importante para él mismo porque viene entrenando duro desde que llegó al club y así además se lo demanda el apetito de goleador que lleva adentro.

Mañana tendrá una nueva chance de mostrarse desde el vamos. Tendrá que sacarle jugo. Porque no será una cita más. Será momento de recibir a Aldovisi. Un rival que también está flojito de papeles en el promedio. De hecho está en zona de descenso.

Sebastián Ribas espera destaparse ante el tiburón. Deberá amalgamarse a un Gamba más combativo que ofensivo. También tendrá que tener los faros bien abiertos cuando lleguen los centros llovidos de Ciro Rius, Nicolás Colazo y Diego Zabala. Ahí no podrá fallar. Es su oportunidad para demostrar que puede seguir siendo una real opción durante el próximo semestre. Sobre todo si llega a sumarse Marco Ruben como marca la lógica.

Central cuenta con una gran herramienta en el juego aéreo. Pero deberá demostrarlo a la hora de la verdad. Porque hasta el momento la ofensiva elegida para esta ocasión tiene pocos goles y grandes obligaciones.

El plantel entrena esta tarde y luego concentra

Central realizará esta tarde el último repaso de cara al encuentro que sostendrá mañana a la noche contra el también necesitado de puntos Aldosivi en Arroyito. Diego Cocca aprovechará la sesión que se llevará a cabo en el country de Arroyo Seco para pulir detalles y ajustar clavijas en cada una de las líneas, que sufrirán modificaciones con respecto al equipo que viene de obtener un triunfo histórico ante River en el Monumental.

El pelotón está bien y a pleno. Al menos desde el club no reportaron bajas. Diego Cocca tiene bien entonado a los apellidos que eligió para ir en busca del tercer triunfo consecutivo en la Superliga. Recibirá al tiburón con Ledesma; Molina, Novaretti, Barbieri y Colazo; Rinaudo; Rius, Zabala y Gil; Gamba y Ribas. El entrenamiento de hoy será vespertino. Luego de la rutina el plantel quedará concentrado a la espera del duelo.

Mes del club

La decisión no cayó bien entre los centralistas, pero está avalada en el estatuto. La directiva de Central informó que “en el mes de diciembre se solicitará por segunda vez en el año a todos los socios y socias, el aporte por el Mes del Club, que se aplicará en el cobro de la cuota entrante y exceptuando del cobro a los menores de 18 años. El monto sufrirá un incremento con respecto a lo pagado en septiembre.

Según confirmó la entidad, los precios de la cuota extra serán: socio activo pleno: $400; cadete pleno 350; pleno patrimonial 230; vitalicio 400; pleno filiales 230; cadete patrimonial 170; vitalicio protector 400; cadete institucional 230; activo institucional 350; activo pleno internacional 400; patrimonial dependiente 230; pleno protector D. 400; pleno protector T. 1.200 y cadete pleno filiales 170.