Poco y nada de Lo Celso y Banega

Venían de hacer un correcto papel en la victoria ante Italia y ayer estuvieron en sintonía con el flojísimo desempeño de todo el equipo.

Giovani Lo Celso arrancó nuevamente como titular y fue de mayor a menor. En el primer tiempo mostró algunas pinceladas de todo su talento, pero con el correr de los minutos se fue apagando. Tal es así que el ex mediocampista de Central fue reemplazado por Marcos Acuña antes de terminar el partido. Más allá de redondear una gira poco más que aceptable, Gio tiene todos los boletos para ir a Rusia.

Ever Banega, quien ingresó desde el banco ante Italia y marcó un gol, no tuvo el mejor de sus partidos. Todo lo contrario, no cumplió ninguna función de forma eficiente. Colaboró poco en la recuperación, en el armado de juego y no estuvo fino en los pases, algo llamativo. El ex volante leproso también tiene prácticamente asegurada su participación en el Mundial. Pero claro, deberá mejorar.