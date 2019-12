Pochettino suelto en Bella Vista

El predio de Bella Vista se revolucionó. Y no era para menos, Mauricio Pochettino se dio una vuelta por el lugar no sólo para recordar viejos momentos cuando corría por las canchas leprosas sino también para saludar a viejos conocidos. Uno de ellos el maestro Jorge Griffa (uno de sus descubridores junto a Bielsa), con el que se fundió en un abrazo y charló durante un largo momento. El ex jugador leproso ya estuvo en el Coloso el sábado observando el encuentro que la lepra disputó con River y ahí recibió el cariño de la gente. “Mi sueño es dirigir algún día a Newell’s”, dijo una y otra vez el oriundo de Murphy. Por supuesto que ahora no sería el momento ya que tras su partida de Tottenham (Inglaterra) recibió varias propuestas para seguir dirigiendo en poderosos equipos europeos. Hoy Poche es uno de los entrenadores más cotizados del mundo y trabajo no le faltará, todo lo contrario. Se dará el lujo de elegir entre una variedad de clubes.

Pochettino, quien partió de Tottenham hace pocas semanas y fue reemplazado por Mourinho, estará en el país hasta la semana próxima. Luego partirá rumbo a Europa para analizar las distintas propuestas que le acercaron y definirá su futuro como técnico. Si bien sólo hay versiones, entre las opciones que surgieron sólo existen rumores que indican que Manchester United y Arsenal estarían interesados en sus servicios, aunque no hay datos formales por el momento.

Lo concreto es que ayer a la mañana Poche estuvo en el predio no sólo para abrazar, almorzar y charlar con Griffa, sino también con algunos directivos, con Maximiliano Rodríguez y hasta con Frank Kudelka. Por supuesto que el eje principal fue el fútbol.

“Voy a estar unos días con mi familia y amigos y después regresaré a Londres para pensar qué será de mi futuro. Es necesario un momento de tranquilidad para bajar los decibeles y buscar la energía para encarar un nuevo proyecto”, esbozó el ex jugador leproso.

Pochettino, cada vez que lo consultan, insiste en que uno de sus sueños es dirigir a Newell’s, aunque tiene otro: “Ser seleccionador argentino”. Incluso estuvo en un nómina cuando la selección buscaba un entrenador antes de que fuera ratificado Lionel Scaloni, pero fiel a sus principios optó por respetar el vínculo que tenía con Tottenham.