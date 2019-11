Después de una gestión de cinco años y medio, Mauricio Pochettino fue despedido de Tottenham, que justificó la medida en los malos resultados en la temporada. El entrenador nacido en Murphy había llevado al club londinense a la final de la última Champions League, que logró Liverpool al ganar por 2-0.

Pero el presente de Tottenham en la Premier League, ubicado 14° y a 6 puntos del primer equipo que está en puesto de descenso, no es el mejor. En el último partido empató 1-1 ante Sheffield United. Mientras que en la actual Champions ocupa el segundo lugar, cerca de conseguir la clasificación a octavos, ya que restan dos fechas y le sacó 4 puntos de ventaja al tercero, Estrella Roja. De igual manera, en la competencia europea, Pochettino sufrió una de las derrotas más humillantes de su historia al caer 7-2 ante Bayern Munich en Londres. Otro golpe: en septiembre, Tottenham había sido eliminado por penales en la Copa de la Liga (Carabao Cup) por Colchester, un equipo de cuarta división.

Lo cierto es que estos sucesivos episodios negativos empujaron a la junta directiva a rescindirle el contrato al ex defensor de Newell’s: “Fuimos extremadamente reacios a hacer este cambio. No es una decisión que la junta haya tomado a la ligera ni con prisa. Lamentablemente, los resultados internos al final de la temporada pasada y al comienzo de esta han sido extremadamente decepcionantes”, explicó Daniel Levy, responsable de Tottenham. En un comunicado oficial, Tottenham reveló las palabras de su presidente: “Le corresponde a la junta tomar decisiones difíciles. Esta fue la más importante por los momentos memorables que hemos tenido con Mauricio y su cuerpo técnico, pero lo hacemos para defender los intereses del club. Mauricio y su cuerpo técnico siempre serán parte de nuestra historia. Tengo la máxima admiración por la forma en que resolvió los tiempos difíciles, lejos de su hogar mientras construíamos el nuevo estadio. Me gustaría agradecerles a él y a su cuerpo técnico todo lo que han contribuido. Siempre serán bienvenidos aquí”, concluyó el dirigente.

Hace pocos meses Pochettino no sólo fue candidato a dirigir Real Madrid, sino que se nombró como posible sustituto de Jorge Sampaoli en la selección argentina. Hasta habló con Chiqui Tapia.