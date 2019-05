Pochettino dijo que "no" dirigiría a la selección

El ex jugador de Newell's y actual técnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, dijo ayer "no" a la posibilidad de dirigir la selección argentina. Lo hizo en el punto más alto de su carrera, tras el triunfo por 3 a 2 de su equipo sobre Ajax que depositó al conjunto inglés en la final de la Champions League por primera vez en su historia. Y lo declaró cuando dejó abierta la puerta en cuanto a la posibilidad de dejar al equipo londinense tras la final que se jugará el 1º de junio, en Madrid.

"La selección está en buenas manos. Lógicamente en un futuro podría ser un desafío que me gustaría vivir en mi carrera, pero a corto plazo no lo veo posible", afirmó antes de asegurar que nunca le habían ofrecido el cargo.

"Me gusta poder entrenar día a día a un equipo. El desafío de una selección es completamente diferente. Hoy no me lo planteo, todavía soy joven para pensarlo", explicó el oriundo de Murphy.

Pochettino reconoció estar viviendo una "locura" tras el partido. "Estoy viviendo emociones fuertes, pero al final disfrutando de este deporte, que es pura pasión. En este momento entiendo por qué amamos tanto el fútbol", contó Pochettino,.

El entrenador, de 47 años, por último respaldó fuertemente a Lionel Messi luego de la eliminación de Barcelona a manos de Liverpool.

"Messi es un ganador nato y seguramente está muy dolorido porque es difícil encontrar respuestas en estas situaciones", concluyó el candidato predilecto del presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, para suceder a Jorge Sampaoli luego de la decepción del seleccionado nacional en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, como Pochettino tiene vínculo aún con Tottenham hasta junio de 2023, quien asumió fue Lionel Scaloni, primero como interino y luego con contrato hasta después de la Copa América de Brasil.

César Luis Menotti, director de selecciones, había advertido que el Gringo Pochettino está en estudio, pero su continuidad pos Copa no estaba garantizada.