Desde hace un tiempo, la tranquilidad de pueblo se alteró un poco. Murphy, el lugar en el que nació y creció Mauricio Pochettino, ya no es el mismo desde que el entrenador del Tottenham inglés comenzó a "revolucionar" aquella institución. Mucho más desde hace cerca de un mes, cuando puso a los Spurs en la final de la Liga de Campeones al vencer al Ajax holandés en una remontada épica. Este fin de semana, específicamente el sábado, Murphy se volverá a alterar y posiblemente también a paralizar cuando Tottenham juegue con Liverpool la gran final de este torneo, en Madrid, desde las 16 de Argentina. El club del que salió, Unión y Cultura, montará una pantalla gigante, como si fuera la final de un Mundial.

Es que Mauricio Pochettino es el embajador en el mundo futbolístico que enorgullece a cada uno de los cerca de 4 mil habitantes de este pueblo distante a unos 150 kilómetros de Rosario. Pero no los enorgullece por los resultados netamente deportivos, sino por los valores y comportamientos que propaga el DT, entendiendo que es esa la mejor representación que puede darles.

Murphy es una cuna de futbolistas que aún sorprende. Pero es hoy el ex defensor de Newell's el que más trascendió. De hecho ocurre, y por eso se señala, que desde hace varias semanas la pasividad natural del pueblo se vio un poco alterada. Medios del mundo, pero especialmente de Europa, llegaron hasta allí para contar historias de Pochettino, su gente y sus lugares.

Este sábado, Unión y Cultura abrirá las puertas del salón principal para que los vecinos, los que lo conocen y los que no, puedan mirar el partido en una pantalla gigante.

"Todo el pueblo está entusiasmado, esto para nosotros es como la final de un Mundial", le dice a Ovación, a pocos días del suceso, el presidente comunal Marcelo Camussoni, al tiempo que señala que la prioridad para ver el partido la tendrán las escuelas y los alumnos de todos los niveles. Que nadie está obligado a ir, pero que creen que serán muchos los que asistan. Otros preferirán la tranquilidad del hogar. "Con esto lo que queremos transmitirles a los chicos es un mensaje que va más allá del fútbol, es que a un chico de Murphy puede irle bien, ser exitoso también".

El presidente comunal cuenta que lo raro se ve de afuera, pero en el pueblo, más allá de las expectativas, los vecinos se siguen mirando con los mismos ojos. "Acá de pronto estoy tomando mate con Caffa (papá de Juan Pablo) y salgo de la comuna y me lo encuentro a Bisconti (David) que se está yendo al campo, o saludo a los Morero (familia de Santiago)". Es que Murphy es un caso único por la cantidad de jugadores que llegaron a la élite del fútbol: Caffa, Bisconti, los hermanos Desábato, Morero, Mauricio Piersimone, Daniel y Paulo Gazzaniga, entre tantos hijos dilectos.

El último en la nómina, nada menos que uno de los arqueros de Tottenham, quien también estará en la final del equipo de Poche. Y los que transitaron el camino hasta ahí nomás... Los primeros fueron Atilio Miotti y Marcelo Ortigüela. De manera que como si fuera poco tener al entrenador en una final de Champions, Murphy también tiene a un jugador.

En Murphy, las palabras de elogio hacia Pochettino no se escatiman. Todos hablan bien de él, como de Paulo Gazzaniga. No se advierten compromisos de ocasión, sino sinceridad y ese inevitable orgullo de sentido de pertenencia. Es más, cuando al presidente comunal se le pregunta qué se siente al ver el nombre de su pueblo en las primeras planas de los diarios del mundo, aclara: "Te respondo como un habitante más de Murphy, no como presidente comunal porque eso es ocasional. Es un orgullo y una satisfacción para bien. No somos noticia por algo malo sino por algo muy lindo. Esto es hermoso e inolvidable".

Y mientras algunos vínculos cercanos a Mauricio repasan las últimas horas para ver si viajan o no, el pueblo trata de acomodarse a su propio nuevo universo. El sábado, muchos ojos estarán puestos allí. Allí justamente, donde empezó la historia futbolística de Poche.