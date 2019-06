Poca relevancia al consentimiento

No es materia de opinión si se trata de un caso de violación o extorsión, eso lo determinará la Justicia. Sí pienso en la reacción corporativa a la que apela Neymar cuando dice «ustedes me conocen, yo nunca hubiera hecho esto»; va en sintonía con cierto tipo de victimario de violencias sexuales que abonan a la creencia de que nunca el agresor es cercano y querible, cuando sabemos que las violencias sexuales en su mayoría son perpetradas y reproducidas por varones comunes con los cuales nos vinculamos a diario y no con monstruos de los que nos es más fácil distanciarnos y desidentificarnos. También son corporativos los discursos de quienes salen rápidamente a protegerlo. Además, exponer públicamente el material íntimo no lo deja bien parado: plantea la poca relevancia que tiene el consentimiento para él. Una cosa es que utilice eso como material probatorio de la Justicia penal y otra cosa es un uso virtual y viral. Eso ya es violencia de género. Y además, si los varones en general tenemos una construcción distante del registro de reciprocidad o consentimiento, si se es un varón joven, rico e irresistible menos aún se tolera el «no». Les cuesta aceptar que pueden demostrarle interés y hasta deseo sexual, pero eso no los habilita a cualquier práctica, en cualquier circunstancia y momento.