Que se juegue el clásico en Copa Argentina es hasta el momento una especulación, pero existen grandes posibilidades de que esto suceda. Y sería algo inolvidable para los amantes del fútbol y, sobre todo, para los hinchas tanto de Newell's como de Central. Para los organizadores también es un evento que atraparía la atención de una competencia que con el paso del tiempo fue ganando mayor protagonismo. Aunque en todo esto siempre puede haber un "pero", sobre todo para brindar las condiciones óptimas para que se lleve a cabo con normalidad. Es en este punto donde ingresa la cuestión de la seguridad, donde el abanico de especulaciones se multiplican y la pelota viaja desde un sector hacia otro cuando se habla de si se podría jugar con público, a puertas cerradas y en qué sede. Hoy lo oficial que surge desde la provincia es que "se están analizando las posibles plazas, entre Córdoba, Mendoza y Santa Fe", más allá de que desde los organizadores indiquen que no se descartaría la chance de Rosario sorteando la localía o en otra cancha a puertas cerradas.

Lo primero que se aclara cuando Ovación consultó a diversas voces sobre el tema es que "primero hay que esperar el partido entre Central y Almagro que se jugará el miércoles 3 de octubre (otros pretenden que se juegue el sábado 6), en la cancha de Unión". Y el punto que se resalta está bien porque aún falta que el canalla sortee un obstáculo para que se produzca lo que se esperaba desde hace un largo tiempo. La posibilidad estaba y ahora aparece a la vuelta de la esquina, más allá de que se genera un "trastorno" para los que deben garantizar la seguridad por la locura que despierta un duelo de estas características y a pesar de que son los menos los que siempre intentan opacar un espectáculo único para la ciudad.

¿Quién no quiere que se juegue el único derby de 2018? La inmensa mayoría de los amantes de este deporte ruegan que se produzca este choque y, sin dudas, es posible diagramar un operativo para que todo se desarrolle en paz. Sólo es cuestión de apuntar y controlar la raíz de donde siempre surgen los inconvenientes. Y para eso hay una idea en danza previendo que se dé el choque entre canallas y leprosos.

Una de las opciones que circulan en la mente de los organizadores es que se lleve a cabo en la ciudad, es decir en el Gigante de Arroyito o el Coloso del Parque. Esto se definiría a través de un sorteo. También en el bosquejo elaborado por los organizadores figura que ambos clubes "reciban alrededor de 10 mil generales y 2.500 plateas cada uno. Todas deberían estar identificadas y se comprarían con anticipación".

Todo esto fue minimizado por las voces recogidas por estos lares porque entienden que la lógica es que se dispute en otro escenario como se viene realizando en esta competencia, es decir en algunas de las provincias mencionadas como Córdoba o Mendoza. Incluso, se mencionó que la alternativa que se barajó hasta hace algunas horas fue el estadio de Lanús.

En todo esto hay una lucha compleja porque no son pocos los que no quieren correr riesgos con un partido difícil de controlar, aunque no imposible si se realizan las tareas correspondientes y todos los actores colaboran. De hecho, el fin de semana Juan Manuel Lugones, secretario ejecutivo de Aprevide, tiró la pelota para que las autoridades santafesinas puedan hacerse cargo en un intento de también lavarse las manos.

En Santa Fe tienen muy presente que en marzo de este año Boca y River se enfrentaron en el Malvinas Argentinas por la Supercopa Argentina. Y para este duelo de también mucho riesgo se desplegaron todas las fuerzas de seguridad con el fin de garantizar el espectáculo. "Si se hizo un importante operativo para ese encuentro, por qué no hacerlo en caso de que tengan que enfrentarse Central y Newell's", deslizaron por lo bajo distintos actores que siguen de cerca todo lo que sucede con los conjuntos santafesinos.

Primero Central debe vencer a Almagro y eso no es un detalle menor, pero más allá de esta situación no son pocos los que sortearon este cotejo y —por las dudas— analizan qué hacer si se da el clásico de la ciudad. Hoy lo concreto es "ver las distintas plazas, es decir Córdoba, Mendoza o Santa Fe". También otros mencionan la chance de Rosario con escenario a sortear o que se dispute a puertas cerradas, una opción que muchos no desean porque se desnudarían aún más las impericias en nuestro país para brindar seguridad en un espectáculo deportivo. Por lo pronto y como es lógico no existen definiciones, sólo alternativas que se manejan por si se da el duelo clásico.

Febrero de 2019



Por la Superliga, Ñuls y Central recién se medirán el año próximo, entre el 8 y 11 de febrero. La última vez que se enfrentaron fue el 10 de diciembre de 2017 con triunfo auriazul en Arroyito.