Si no se tratara de la final superclásica y que la Conmebol siempre elige un árbitro neutral, que se maneje el nombre de Néstor Pitana como posible árbitro para el partido decisivo sería descabellado. Pero últimamente la Confederación Sudamericana viene sorprendiendo, sobre todo con sus fallos por sanciones, y ayer trascendió que el argentino podría tener chances de ser quien imparta justicia en la segunda final del sábado 24. Uno de los "motivos" es que fue el que controló la final del Mundial de Rusia y este choque entre River y Boca de Libertadores tiene características similares, al punto que fue presentado como "la final del mundo".

Pitana en principio no debería ser tenido en cuenta porque ni las finales de copa entre brasileños fueron dirigidas por árbitros compatriotas (sí en partidos previos). Pero el argentino tiene varios superclásicos en el lomo y por eso es candidato, más allá de que tras Rusia 2018 apenas dirigió 4 partidos: Corinthians v. Colo Colo y Flamengo v. Cruzeiro por la Copa, y Aldosivi v. Huracán y Atlético Tucumán v. Racing por la Superliga.

"Pitana es un árbitro en el que la Fifa confió para que dirija el partido inaugural y la final de una Copa del Mundo y lo hizo de manera perfecta, ¿qué candidato mejor para coronar un evento histórico?", se escuchó en la Conmebol.

Encima, desde los clubes argentinos ya recusaron a varios árbitros internacionales, como el brasileño Anderson Daronco (Boca le bajó el pulgar), el uruguayo Andrés Cunha (no lo quiere River) y el peruano Víctor Carrillo (sin crédito de ambos conjuntos). A la vez que tampoco se repetiría el chileno Roberto Tobar, más allá de que fue considerada muy buena su actuación. Sí podría elegirse a un compatriota suyo o el brasileño Wilton Sampaio o el colombiano Wilmar Roldán.

Y el nombre de Pitana no sólo tiene el visto bueno del comité organizador, sino también de Héctor Baldassi y del presidente de la comisión de arbitraje de la Conmebol, Wilson Seneme.

Sin embargo, Boca tampoco estaría de acuerdo con la designación de Pitana por su desempeño en un par de clásicos: el 30 de marzo del 2014, cuando River ganó 2-1 con un gol de Ramiro Funes Mori tras un córner que no había sido, y el 5 de noviembre de 2017, en el que Boca se impuso 2 a 1 pero el misionero expulsó mal a Cardona.

Lo único cierto es que la designación se realizará el lunes.

Confirmado: lo de Pavón es desgarro

Un desgarro tarda en sanar 21 días y por más que desde Boca avisaron que intensificarán por todos los medios reducir los tiempos de recuperación a 14, Cristian Pavón se perderá la segunda final copera en el Monumental. Es que los estudios ayer confirmaron que el delantero sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Un diagnóstico que el propio jugador notó el domingo en la Bombonera, por eso cuando sintió el pinchazo se lamentó, cuando ya no pudo seguir se desquitó con manotazos al piso y al llegar al banco volvió a mostrar su desazón porque sabía que se perdería la definición de la Copa.

El parte médico oficial informó el desgarro en el isquiotibial izquierdo y, se sabe, que la rehabilitación demandará al menos tres semanas -clínica y deportivamente- y, aunque nadie se atrevió a descartarlo, se perderá la revancha. Igual, los más optimistas creen que podrían ponerlo en condiciones para que llegue a ocupar un lugar entre los suplentes porque es un jugador clave para el esquema de juego.

Su reemplazante es el gran tema a resolver por el DT Guillermo Barros Schelotto. Candidatos tiene, de entrada apostar al ingreso de Darío Benedetto como hizo en Núñez; lo tiene a Carlos Tevez con su categoría y experiencia, que demostró su valor en los últimos minutos del superclásico y en la arenga del final. Y otro candidato es Mauro Zárate.





Sin Borré y con Scocco o Mora

La amarilla que recibió Rafael Santos Borré abrió una puerta por la que intentarán meterse Nacho Scocco o Rodrigo Mora para la revancha copera en el Monumental. Pero no será la única variante que implementará el entrenador Marcelo Gallardo para el sábado 24, ya que tendrá a punto a Leonardo Ponzio. El capitán de River se perdió por poco el primer partido y es una fija entre los once.

La bronca que mostró el delantero colombiano ni bien el árbitro le mostró la tarjeta, que fue la tercera en la Libertadores, fue lo contrario a lo que habrán sentido Scocco y Mora más allá del compañerismo porque son los candidatos a reemplazarlo. En el caso del ex Newell's dependerá de la recuperación que demuestre por la lesión en el gemelo derecho que lo dejó afuera de la primera final y como por antecedentes está un par de escalones arriba del uruguayo Mora (estuvo en el banco en la Bombonera pero no ingresó) es que Gallardo lo priorizaría. Además, Nacho viene de convertirles a los xeneizes.

En cuanto a la presencia de Ponzio, es prácticamente un hecho porque el DT prefirió cuidarlo para el partido decisivo. La lesión en el isquiotibial izquierdo sufrida ante Gremio no impedirá su regreso entre los once, el tema será definir a quién reemplazará. Un candidato es Enzo Pérez. Claro, seguramente el Muñeco no repetirá una defensa con tres centrales y eso permitiría el ingreso de otro volante, por ejemplo el colombiano Quintero.





Esperando las entradas

El estadio de Núñez lucirá repleto de hinchas de River y los abonados a "Tu Lugar en el Monumental" (50.000 socios) ya tuvieron la chance de comprar las entradas. La expectativa ahora es del resto de los socios y los adheridos a "Somos River" que aguardan por saber cuándo podrán adquirir sus tickets, que se estiman estarán en el orden de las 14.000 plateas. El cálculo es que en total se recaudarán más de 100 millones de pesos y será récord. Los precios: $800 (Sívori y Centenario altas); $1.650 (sectores medio y bajo); $1.850 (San Martín y Belgrano altas); $ 2.600 (baja); $ 2.800 (media).





La definición

En caso de empate (sea por los goles que sea), la conquista de la Copa Libertadores se definirá en tiempo suplementario y de seguir igualado por penales.