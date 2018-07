Pitana consiguió que Argentina esté en la final

Hubiese sido mejor que en la final del domingo estuvieran Lionel Messi y toda Argentina detrás del sueño de campeón. El golpe sufrido por la selección en octavos de final cerró esa puerta y se la abrió de par en par a otro compatriota. Y Néstor Pitana tomó bien firme la llave para que no se la quitara nadie. Cómo será, que se hizo lugar hasta dirigiendo previamente a quienes llegaron al gran partido que se jugará en Moscú: Francia y Croacia. A los de Mbappé en cuartos de final, a los de Modric en los octavos. Es más, a los franceses también los arbitró en el Mundial de Brasil, cuando perdieron 1-0 en 4º de final ante Alemania y quedaron afuera. Por esa experiencia en el campeonato pasado es que será su 9º partido mundialista. E igualará al argentino Horazio Elizondo, que se consagró en el 2006.

Un consuelo, podría decirse, si la mirada y el análisis se realiza en concordancia con la ausencia de la selección argentina que condujo el Zurdo Sampaoli como técnico y no encontró eco ni respuestas en Messi y compañía. Pero los árbitros saben que es así.

Gracias a la eliminación

Si Argentina hubiese llegado a esta instancia (como pasó en la final 2014 en Brasil) ya se hubiese vuelto, como lo hizo tras aquel partido entre franceses y alemanes de cuartos, al que había llegado con tres buenas actuaciones en la fase de grupos: el 1-1 de Rusia-Corea del Sur, el 2-2 entre Estados Unidos y Portugal y el cómodo 3-0 de Suiza a Honduras. Aquellos que lo dejaron bien posicionados para llegar a Rusia 2018 bien parado, pese a que en el fútbol argentino se lo discutió bastante en la última temporada. En la que arbitró 15 partidos, con 8 triunfos locales, 4 visitantes y 3 empates. Mostró 3 rojas (2 y 1) y sancionó 7 penales (4 y 3).

En el último Central-Newell's

Por Rosario apareció para dirigir el clásico Central-Newell's ganado 1 a 0 por los canallas (2' gol de Herrera), el 10 de diciembre de 2017.

En ese partido estuvo acompañado por los asistentes Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti, los mismos que tendrá como acompañantes en la gran final del domingo en el estadio Luzhniki de Moscú. Sus compañeros de todos los encuentros que dirigió en Rusia, los que también lo habían secundado en el Mundial de Brasil.

Si de caras conocidas se trata, Pitana se reencontrará con seis futbolistas franceses que jugaron aquel choque con los alemanes: el arquero Lloris, el defensor Varane, los mediocampistas Pogba y Matuidi y los delanteros Griesmann y Giroud. Uno más: el entrenador Didier Deschamps.

Obviamente, a ellos los dirigió en el encuentro frente a Uruguay por 4º de final, en Nizhni, con victoria por 2 a 0. Y les mostró tarjeta amarilla a Mbappé y Lucas Hernández, dos de las once que mostró en Rusia (ninguna roja).

Y a los croatas los tuvo cara a cara frente a Dinamarca por 8º de final, también en Nizhni, que igualaron 1-1 y fueron al alargue y se definió con un 3-2 por penales.

El árbitro misionero, nacido el 17 de junio de 1975 en el pequeño pueblo de Corpus, a orillas del río Paraná, llegó a la primera división de la AFA en 2007 para dirigir un Colón 2, Central 0, el 28 de agosto. Consiguió chapa internacional en 2010, aunque su primer superclásico fue en 2014, cuando River le ganó 2-1 a Boca en La Bombonera.

Obviamente, no sólo recibió buenas calificaciones de parte de la Fifa para ser designado juez de la final en Rusia. También le cayeron críticas por ser "funcional" a lo que pretende la casa madre del fútbol mundial en cuanto a "sacar partidos", "no complicarse" e "imponer autoridad" desde la gran presencia que le aporta su 1,93 metro de altura.

"Pitana es una roca. No queremos que los jugadores acosen a los árbitros, que vayan sobre el juez", supo decir el ex árbitro italiano Pierluigi Collina. Una clara muestra de que la Fifa no quiere barullo y menos de entrada. "Y el bueno de Néstor le achica el margen de error", escribió el colega Alejandro Cachari en Ovación antes del debut en Rusia al frente del partido entre el dueño de casa y Arabia Saudita que finalizó con un 5-0 local.

Como sea, Pitana quedará en la historia mundialista como otro árbitro que dirigió en la jornada inaugural y en la final. El segundo argentino, detrás de Elizondo. El domingo se sabrá si corre con la misma suerte de ser elogiado en la conducción de Francia-Croacia.

Escuchó al VAR pero no cambió

En México-Suecia (supuesta mano-penal del mexicano Chicharito Hernández) y Croacia-Dinamarca (una falta no sancionada al croata Rebic dentro del área) se dieron jugadas en las que intervino el VAR (Video Assistant Referee) pero Néstor Pitana no cambió su decisión ante la sanción que ya había marcado. El domingo en el control del VAR también estará el argentino Mauro Vigliano.Horacio Elizondo fue el primer argentino que dirigió la jornada inaugural (Alemania-Costa Rica) y la final de un Mundial. Fue en Alemania 2006, cuando expulsó al francés Zidane por un cabezazo al italiano Materazzi. Y sobre la terna argentina dijo: "Es para elegidos. Creo que la misión de Pitana está cumplida".