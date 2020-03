Pit stop en la F-1

Reuniones febriles, conciliábulos, presiones. Todo se jugó hasta último momento. A las 22, hora argentina, debía comenzar el primer entrenamiento del año de la Fórmula 1, de una hora y media de duración. Pero se impuso la lógica de las determinaciones que se vienen tomando a nivel mundial y el Gran Premio de Australia no llegó a comenzar, luego de que por la tarde el equipo McLaren anunciara que se bajaba porque habían detectado un caso de coronavirus entre sus mecánicos. La desazón fue el común denominador entre los miles de fanáticos que se habían agolpado en las puertas del Albert Park, a quienes no les importó la recomendación de evitar las concurrencias masivas de gente. El domingo siguiente, el 22, debe correrse en Bahrein sin público pero todo parece indicar que correrá la misma suerte.

Varios no durmieron en Melbourne. El jueves por la tarde McLaren anunció la enfermedad de uno de sus mecánicos, mientras que otras siete muestras tomadas entre los participantes de la Fórmula 1, dieron negativo. El equipo inglés decidió entonces no participar y es una incógnita a esta hora saber si deben quedarse en Australia o no, cumpliendo la cuarentena recomendada de dos semanas. Por eso, la situación seguramente no cambiará para Bahrein y posiblemente también sea reprogramado.

“La decisión se tomó en base no solo al deber de cuidar los empleados de McLaren y sus socios, sino también a los equipos rivales, los fans de la F-1 y los propietarios de la categoría”, dijo McLaren en un comunicado mucho antes de tomarse la determinación de la suspensión.

Hubo reuniones a la medianoche, con representantes de la FIA, los dueños de la Fórmula 1 y los organizadores del GP, donde la mayoría de los restantes jefes de equipo pidieron la suspensión, aunque se supo que tres querían que la carrera se dispute igual.

Recién en la mañana de ayer en Australia primero fue Mercedes el que anunció que había pedido la cancelación del GP y casi inmediatamente la FIA sacó un comunicado anunciando la suspensión, lo que provocó la decepción que miles de fanáticos que desafiaron la pandemia.

Lo cierto es que los pilotos fueron muy críticos con la disputa del GP y el más duro fue el mismo campeón, Lewis Hamilton (ver aparte), quien inclusive antes de que se confirmara la suspensión había informado en las redes sociales que su idea era permanecer en el hotel.

Si bien hubo restricciones en cuanto al acercamiento de los pilotos al público durante el jueves, cuando concurrieron al Albert Park pese a no haber actividad en pista, lo cierto es que algunos firmaron autógrafos y a esta hora todo el mundo se pregunta porqué no se canceló antes la carrera, evitándose posibles focos de contagio.

Cancelado Australia, Bahrein es una verdadera incógnita, porque está demasiado cercano y el caso McLaren no se solucionará en ese tiempo. El 5 de abril la F-1 debe ir por primera vez a Vietman, cuyo gobierno anunció que no permitirá el ingreso de gente que viene desde España, por lo que así sería imposible que se dispute. El de China, del 15 de abril, hace rato se postergó. La Fórmula 1 no escapa al temor mundial y se vio obligado a hacer stop.