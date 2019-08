Pinta para repetir

Fiel a su costumbre Diego Cocca no confirmó el equipo que mañana visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, pero todo va camino a que el entrenador le dará vida a ese viejo dicho del mundo del fútbol que "equipo que gana no se toca". En principio, el canalla presentará la misma formación que venció primero a Atlético Tucumán y después a Talleres, por lo que repetiría los once una vez más. Teniendo en cuenta lo difícil que resulta para los técnicos lograr afianzar un equipo, Cocca en este caso tendría todo para romper en cierta forma con ese molde. De hecho, hace prácticamente un año que en Central un DT no pone tres veces el mismo once por el torneo local. El último fue Edgardo Bauza, en el inicio de la Superliga pasada (ver aparte).

En la práctica de ayer el DT utilizó a los 11 que venían jugando. Se trató de un trabajo táctico puntual y específico, en el que hizo hincapié en la forma que debía salir jugando. Por eso la consulta en conferencia de prensa sobre lo que tenía pensado hacer y si podría ser el mismo equipo. Pero su respuesta fue escueta y lacónica. "Sería", fue todo lo que dijo, aunque con un dejo importante de picardía.

No obstante, hubo una frase de parte de Cocca que pareció estar un poco más cerca de la ratificación del mismo equipo. "Tenemos las variantes más afinadas y afiladas para cuando les toque entrar. El equipo que viene jugando también siguió creciendo y mejorando y los resultados que se dieron nos sirvieron para tener más confianza", dijo. Todo esto en consonancia sobre la idea de que pretende que todos estén al ciento por ciento. Es más, cuando se lo consultó sobre el trabajo durante estas dos semanas de receso el técnico apuntó que los mismos sirvieron "para poner un poquito más cerca del resto a los jugadores que llegaron sobre la hora".

Sin dudas que la mejor noticia que tuvo Cocca en la semana es la rápida recuperación que mostró Leonardo Gil respecto al golpe en el tobillo derecho que sufrió en el entrenamiento del martes. Es que al día siguiente el Colo se pudo mover con absoluta normalidad y eso hizo que el técnico no tuviera que preocuparse a la hora de buscar un posible reemplazante.

Más allá de eso, el foco estaba puesto en lo que podía ocurrir en la ofensiva, donde amén de los rendimientos de Lovera y Riaño, el empuje de Gamba y Ribas podían hacerlo dudar un poco sobre la chance de meter alguna variante en ese sector del campo de juego.

Es más, esa idea de que pueda haber alguna variante (igual el DT dejó la puerta abierta hasta "el día del partido"), está íntimamente relacionada con la forma en la que llegó el gol de la victoria frente a Talleres, que fue justo después de los ingresos de Gamba y Ribas, dos de los futbolistas que tuvieron una participación importante en la confección del tanto, con el ex Huracán enviando el centro y con el centrodelantero bajándola de cabeza para la entrada solitaria de Zabala.

Independientemente de la supuesta puja Lovera-Gamba, el hecho de que Riaño se mantenga entre los once tiene una razón de ser, que va más allá de los resultados propiamente dichos logrados en los dos primeros partidos. Es que para la presión que pretende Cocca la movilidad de Riaño puede resultar más apetecible , sobre todo pensando que se va a jugar en una cancha de dimensiones amplias.

Cocca tiene todavía la práctica de hoy por la mañana para ensayar un poco más y definir. De igual forma, a esta altura parece poco probable que aparezcan cambios en el equipo. Tras las importantes victorias logradas primero en Tucumán y después en el Gigante, el técnico está en condiciones de repetir y es la variable que utilizaría para mañana ante San Lorenzo.