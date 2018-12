Javier Pinola, uno de los titulares del millonario, evaluó el desempeño del equipo y opinó sobre lo que ocurrió: "Sabíamos que este partido era el más importante. Para el afuera se lo subestima, pero no hubo relajación, seguíamos con la misma intensidad, en esto no hay nada para reprochar. Es un día que las cosas no te salen y es contagio; se producen cadenas de errores".

"No hicimos un buen partido, el trago amargo va a durar, pero no hay que olvidarse de que se logró algo histórico. Esto fue un cachetazo y hay que mantener la tranquilidad ante estos traspiés", agregó.

En tanto, el defensor contó a qué se debió el flojo desempeño: "Obviamente que hubo un desgaste mental tremendo después de lo que conseguimos. Lo hablamos mucho para que no haya relajación, pero bueno, hubo errores y habrá que corregir", remarcó el zaguero central, quien consideró que la conquista de la Copa y todo lo que pasó antes en torno a la final con Boca generó un gran trajín en el plantel.

¿Opaca la alegría por la Libertadores?, fue la consulta. Y el ex canalla rápidamente respondió: "¿A vos te parece que pueda quedar empañado? No, hay que hacer autocrítica y volver a dimensionar lo que logramos. Es inolvidable, va a quedar en la historia. Los hinchas tienen que disfrutar de lo que se logró, obviamente exigir porque estamos en River, pero la gente está más que feliz", manifestó.

Por su parte, el plantel llegó ayer a la ciudad de Abu Dhabi tras la derrota ante Al Ain por penales, para jugar pasado mañana por el tercer puesto del Mundial de Clubes ante Kashima Antlers de Japón, que cayó ayer en las semifinales ante Real Madrid.

En la capital de los Emiratos Arabes, los jugadores y el cuerpo técnico de River retomarán esta tarde el trabajo de cara al partido que deberá jugar pasado mañana, a partir de las 10.30, contra Kashima.

El plantel millonario viajó en micro desde la ciudad de Al Ain durante dos horas para instalarse en Abu Dhabi a esperar lo que será su último cotejo del año.

Después de ese encuentro dirimirán la final del Mundial de Clubes Al Ain, la gran sorpresa del torneo hasta ahora, y el actual campeón, Real Madrid, que ayer superó sin complicaciones a los japoneses por 3 a 1.

Finalizada la premiación del Mundial de Clubes, después de la final, la delegación de River tiene previsto partir de inmediato, en la madrugada del Golfo pérsico, rumbo a Buenos Aires en un vuelo chárter con la idea de arribar a Ezeiza en la tarde del domingo y desde allí al estadio.