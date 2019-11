Pinola aseguró que "Gallardo es un adelantado"

Marcelo Gallardo parece tener el manual estilo a la medida. Tiene como la receta ideal para exponer en el plano internacional pese a que en el último Mundial de clubes River flaqueó. No obstante, el entrenador sigue innovando y obteniendo grandes dividendos. No en vano River afrontará el próximo 23 la final al hilo de la Copa Libertadores ante Flamengo, en Lima. Será la segunda consecutiva del Muñeco, quien irá por la tercera Libertadores. ¿Cómo es el técnico de River? “Es un adelantado”, lo definió Pinola. “Coudet también lo es”, agregó el defensor, quien volvió al fútbol argentino de la mano de Coudet.

“Te canta la justa siempre. Tiene todo en la cabeza. Te adelanta lo que va a suceder. Es un tipo que no se relaja nunca. Siempre está exigiendo al grupo al máximo y por eso River es muy competitivo, al igual que el plantel”, ponderó Pinola con marcado respeto. “Si no rendís o bajás el nivel, otro tendrá la oportunidad de jugar. Es un técnico muy justo”, puntualizó.

Vos sabés lo que no es estar fino porque te reemplazó sin dudar en su momento.

Así es. Me lesioné y jugó Rojas. En determinado momento pensé que estaba para volver y no fue así. Me enojé porque siempre quiero estar, además de entrenar y serle útil al equipo. Pero después te terminás dando cuenta de que tenía razón y por algo no jugaba. Ve cosas que por ahí no observamos, pero las destacamos cuando entrás en ritmo y ahí sí decís, tenía razón, no estaba antes para jugar”.

Desde afuera se percibe vive para el fútbol, ¿es así?

Sin dudas que es así. Es un apasionado y vive pensando en el fútbol. No es casualidad que le va como le va.

¿Cómo hace para tenerlos a todos contentos, ya que días atrás Juanfer Quintero dijo que era feliz si le toca ser suplente, pero mucho más si le tocaba ser titular?

Lo que sucede es que primero cuenta cómo sos como grupo. Por ejemplo, algo similar nos pasó en Central cuando estaba el Chacho (Coudet). Obvio que todos queremos jugar, eso está más que claro. Por eso el grupo es fundamental en estos casos. Nos pasa ahora, que juegue quién jugué, todos tiramos para el mismo lado. Aunque hay que remarcar que en el caso de Marcelo es un tipo sincero y siempre va más allá de los nombres. Al que esté mejor, lo pone. Entonces no tenés forma de enojarte porque eso también obliga a elevar el nivel de exigencia y competencia interna en un River que sigue creciendo.

¿Lograste dimensionar el título que le ganaron a Boca en diciembre pasado en Madrid?

Lo que pasa es que seguimos inmerso en una gran vorágine y por eso no terminás de disfrutar realmente del logro conseguido en España. Seguimos compitiendo al máximo nivel, no nos podemos relajar un instante y eso no te permite pensar en lo que ganaste en España o en otro momento. Sí es verdad que la alegría es pasajera porque cuando pasan imágenes del partido en Madrid ahí es como que te ves que fue algo que perdurará en el tiempo. Pero a las pocas horas ya están de nuevo pensando en el partido que tenés frente a tus ojos y necesitás estar concentrado.

¿Pensaban llegar lejos de nuevo en la actual Libertadores?

Cuando arrancó la actual Copa Libertadores dijimos que había que estar bien preparado porque éramos los campeones y todos nos querían ganar. Queríamos volver a otra final y por eso sabíamos que había que sacrificarse el doble. Nos costó el arranque, pero luego nos fuimos acomodando y acá estamos, en otra gran final.