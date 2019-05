Ping-pong (sobre frases hechas)

“Esto con Grondona no pasaba”

Posiblemente tienen razón.

(Fernández Moores contesta con una carcajada.)

“El fútbol le pertenece a la gente” (César Luis Menottii)

Sí, es de la gente. Si uno tiene claro eso tiene muchísimas otras cosas claras también.

“Nos debemos al público”

Eso es demagógico, ante todo uno se debe a sí mismo. Soy periodista, pero ¿si el público me pide pena de muerte voy a escribir sobre pena de muerte? Primero está mi pensamiento.

“El fútbol da revancha”

Es así, ahí se ve el vínculo del fútbol y la vida. La vida da revancha, el fútbol también.

“El fútbol no tiene futuro” (Dante Panzeri)

Un historador dijo que el pasado se nos ha vuelto impredecible y el futuro es mentira. A mí me interesa mucho la historia, pero a veces estamos tan anclados en el pasado y tan pendientes del futuro... El presente es estar y poner el cuerpo.

“Necesito que los argentinos me necesiten” (Diego Maradona)

Ahí entendí que la principal adicción de Maradona era Maradona.

“Los inadaptados de siempre”

Hace muchos años ante una de las tantas barbaridades vividas en una cancha dijo Muñoz: “Ahí están los inadaptados de siempre” y Dolina preguntó: “¿A qué tienen que adaptarse?”. Me pareció genial.

“Las buenas noticias no son noticias”

TN perdió su rating porque dejó de tirar bombas, cuidó más al gobierno, y la gente busca un canal más crítico con C5N. Me gusta encontrar las propias palabras, no estar todo el tiempo repitiendo eslóganes.

“Para ser buen periodista hay que ser buena persona” (Kapuzinsky)

No se puede generalizar, pero sí creo que para hablar de la gente debemos tener sensibilidad hacia la gente. Una de las peores caras del periodismo es la de la arrogancia, porque te aleja de la gente. A mí me gusta que mis hijos sepan exactamente cómo me gano la vida.

“El periodista deportivo no debe develar su cuadro de fútbol”

No debería provocar problema. Pero este no es un mundo ideal. Si incluyo de qué cuadro soy, cualquier cosa que escriba está supuestamente condicionada por eso. Sí puedo decir con honestidad que soy del cuadro de Messi: es un gran jugador.