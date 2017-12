"Pienso en Racing y no en el clásico"

La previa. "Racing es un rival de jerarquía y un grande del país", opinó el Chocho. Silvina Salinas

"Dada la magnitud del triunfo ante River muchos periodistas le dieron mayor importancia a Central que a Racing y no me creen cuando les digo que no estoy pensando en el clásico. Para nosotros, Racing es un rival de jerarquía y un grande del país, por eso es que tampoco hablamos de Zampedri ni del clásico", señaló ayer Juan Manuel Llop durante la conferencia de prensa cuando fue consultado por el clásico que se llevará a cabo el domingo 10 del corriente, en el Gigante de Arroyito.

Es sabido que muchas veces el derby de la ciudad pone en jaque a un entrenador, aunque es cierto que la victoria del domingo último frente a River le entregó un oxígeno importante por la manera en que ganó en el Monumental: dando vuelta un resultado, goleando y mostrando una buena imagen futbolística. De todas formas, el Chocho le puso palabras a la consulta sobre el futuro tras el clásico. "Trabajo bárbaro, tranquilo y ni me preocupo. Muchos hacían hincapié en el clásico y me preguntaban si era determinante. Les digo que a los 54 años ya ni me preocupo por eso", sentenció.

El entrenador no sólo confirmó la formación que utilizará mañana frente a Racing (ver página 3) sino que también habló del pibe que saltará al césped del Coloso para mostrarse por primera vez en la máxima categoría y cumpliendo el sueño de hacerlo con la rojinegra. "Hace dos meses que venimos siguiendo al juvenil y quince días que lo incorporamos pensando en esta posibilidad. Era algo que podía pasar y pasó", contó el técnico leproso.

