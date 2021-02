Piden que levanten el castigo a Santiago Silva: "Dejen jugar al Tanque"

Fue de tal magnitud la campaña espontánea en las redes mediante el #DejenJugarAlTanque, que sin dudas se sustentó en esos momentos espasmódicos que se generan en el fútbol, que en este caso partió desde la lamentable muerte del delantero de Godoy Cruz: el Morro García.

Jugadores, ex jugadores, periodistas y fanáticos de diferentes clubes se unieron para solicitar que se levante la suspensión por dos años que está cumpliendo Silva y pueda volver a jugar al fútbol para darle un cierre a su carrera profesional, quien tiene 40 años.

Silva se hizo eco del multitudinario pedido y mediante su cuenta de Instagram, explicó: "No quería dejar pasar por alto el agradecerles por todos los mensajes que me han mandado en diferentes redes sociales. Gente del fútbol, gente que no es del fútbol, colegas. Y bueno, acá estamos. Nos tocó vivir esta injusticia. Pero como siempre digo con mucha actitud, siempre buscando lo positivo y siempre para arriba".

Además, por otro lado, también le dejó un mensaje a todo el fútbol argentino tras la triste pérdida de Santiago "Morro" García, quien se quitó la vida durante la madrugada del jueves 4 de febrero en su departamento en Mendoza. "Nos tocó vivir un fin de semana muy triste, donde perdimos a un colega, perdimos a una persona, a un ser humano, no a un robot. Tengamos empatía, solidaridad y respeto", dijo el Tanque antes de cerrar su video.