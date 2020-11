Piden la exhumación del cuerpo de Maradona en el marco de una causa por filiación

El año pasado la historia de Santiago volvió a los medios cuando Matías Morla, abogado de Maradona, admitió que era posible que el joven fuese hijo del astro del fútbol. “Me puso muy feliz que por lo menos Morla haya aceptado que yo estoy, por así decirlo. Como siempre, voy a esperar el marco legal”, comentó el joven.

Los abogados José Nuñez y Benitez, representantes de Santiago, explicaron los motivos de la presentación de la demanda en este momento."Nosotros estuvimos analizando y no tiene nada que ver con una cuestión personal. Acá hay un chico que se queda colgado sin saber quién es", comentaron al programa “Confrontados” de Canal 9.

"Santiago no vino porque está con ataques de llanto, no solo no sabe quién es sino que no pudo despedir a su padre", señalaron los letrados que presentaron el escrito en el que solicitan la exhumación de los restos de Maradona ante el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata, donde se tramita la causa de filiación de Lara.

"Cuando mi mamá falleció yo tenía tres años. Sobre la relación entre Diego y mi mamá no sé mucho porque no quise que me contaran. Cada vez que me hablan de ella es para saber cómo era, pero de esa relación no sé casi nada. Ya era mucho para mí saber que no era de la familia que creía", afirmó en su momento Santiago.

En la demanda presentada en los tribunales de La Plata, se solicita que se designe un perito especialista en examen de tipicidad de ADN con el objetivo de establecer los porcentajes de compatibilidad de su cliente y del ex futbolista, y que los restos del Diez sean trasladados a la morgue de La Plata “para su conservación”.

“Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar consistente en una medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN”, indica el escrito.