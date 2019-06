Piden ayuda económica para competir en Eslovenia

Una vez más las condiciones deportivas están dadas pero no las económicas. Esta es ahora la situación de dos palistas rosarinos del club Náutico Sportivo Avellaneda que compiten en K1 (bote simple) y K2 (en equipo). Se trata de Luca Micatrotta, de 14 años, y Agustín del Toro, de 15, clasificados para competir en los Olimpic Hopes (Esperanza Olímpica) de Bratislava (capital de Eslovenia) entre el 13 y el 25 de septiembre, pero que no cuentan con los fondos suficientes. "Hemos vendido de todo: alfajores santafesinos, fideos caseros, dijes de palistas y hasta organizado un te bingo. El club nos brindó todo el apoyo y hasta remodeló el gimnasio de canotaje y sumó nuevos botes para impulsar la actividad pero aún nos falta juntar cien mil pesos", dijo Eduardo Micatrotta, padre de Luca. Ambos jóvenes, entrenados por Lautaro González en el club rosarino, clasificaron en un selectivo nacional que habilitó a tres competidores por categoría para disputar el torneo. Es un certamen que se disputa cada dos años, que no está dentro del calendario de la Federación Argentina de Canoas, y en el que por primera vez participaría Argentina con una delegación (son 20 en total pero aún no se sabe cuántos podrán viajar). "Este año Argentina no participó del Sudamericano en Ecuador por los recortes económicos que hizo Deportes de la Nación. Ahora está este torneo y desde la Federación nos avisan que no podrán darnos apoyo económico si bien respaldan la participación de los chicos. Por eso estamos trabajando, la idea es que viajen ambos con el entrenador. Desde Deportes de la Provincia nos dieron una ayuda, ahora veremos si alguien en la legislatura nos puede dar otra", dijo el padre del deportista. Para ayudar: 034-155611767 o eduardomicatrotta @ gmail.com