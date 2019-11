Pichot: "Las rugbiers crecieronun 40 por ciento en un año"

"Las mujeres del rugby crecieron un 40 por ciento en apenas un año: hay 4800 fichadas en todo el país, ¡sólo 220 son de Catamarca! Y ahora en Rosario se lanza el Rugby XV, esto es un estallido y no tiene marcha atrás, si bien queda mucho por hacer".

Quien expuso ayer esta radiografia del rugby femenino en el país no es un directivo de la Unión Argentina de Rugby (UAR), es Bárbara Pichot, una mujer de 48 años, "madre y padre" de una jovencita de 20 que dejó el hóckey y hoy boxea, según dijo. Una referente del deporte de la ovalada para Argentina y Sudamérica desde la cadena deportiva ESPN, nacida y criada entre rugbiers y parte de una familia que siempre estuvo ligada a un club conservador como el Club Atlético San Isidro (Casi).

Una mujer con más potencia que un forward al momento de mover clásicos paradigmas en la sociedad y el deporte. Creadora de Barbirians, el primer equipo de rugby femenino en la arena, docente de inglés y hermana del ex capitán de los Pumas y actual vicepresidente de World Rugby, Agustín Pichot, y prima de la actriz feminista, Malena Pichot.

"Barbie", como la conocen muchos, habló con Ovación en su paso por Rosario donde anoche se jugaron los primeros partidos de Rugby XV organizados por la Unión de Rugby de Rosario (hasta ahora las muchachas juegan seven, incluso en la selección argentina).

Los encuentros se dieron en la sede del Club Atlético Provincial donde se cruzaron los planteles de las anfitrionas además de Ramallo Rugby Club y un "Rosario" conformado por la fusión entre Universitario, Los Caranchos y Old Resian.

"El rugby femenino de Rosario este año arrancó con 70 jugadoras fichadas y terminó en más de 180", le aclaró a este diario, Analía Guida, coordinadora de rugby de Provincial, quien resaltó que la Unión Rosarina de Rugby (URR) hoy nuclea, además, a las chicas de La Cañada, Marcos Juárez, Jockey de Venado Tuerto, Roldán, Gimnasia de Pergamino, Maristas y Siervos (en formacion).

Para Pichot el crecimiento de seven a quince es un buen síntoma cuantitativo y cualtitativo en cuanto a inclusión. "En seven buscás jugadoras más atléticas y rápidas, en quince en cambio entran en juego todos los cuerpos, también las más grandotas, con más fuerza. No hace falta decir que la mujer se empodera, ya por el sólo hecho de jugar al rugby son guerreras que se exponen a que se les diga de todo: el rugby es un deporte elitista, de varones y de contacto, muy mal visto en las clases sociales más altas; a la mujer rugbier le queda por recorrer mucho camino aún", dijo Pichot, ex alumna del colegio Saint Andrew's Scots School (San Andrés de San Isidro), ex jugadora de hóckey y la mayor de los hermanos Pichot (le siguen los tres ex rugbiers Enrique, Agustín y Joaquín) .

¿Hay posibilidad de que las mujeres del rugby hagan su propio camino?

Creo que hay que aprender de los varones porque ellos hace tiempo juegan al rugby, pero tenemos nuestras propias cuestiones por atender. Les digo a las chicas que las hay con estilos muy diferentes, más seductoras, más aguerridas, que no es necesario posar como los varones en las fotos, por ejemplo. Pero además entre las mujeres se dan cuestiones como la homosexualidad que no se tapan como entre los varones del rugby o del fútbol y eso se respeta. Cuando se habla de los valores del rugby se trata de eso: respeto, también de las diferencias, compañerismo y humildad.

¿Agustín te da consejos?

Hablamos mucho y valoro que él me abra el camino para muchas cosas. El está mucho en Europa y allá el rugby femenino está adelantado 20 años con respecto a nosotras., porque el deporte está en los colegios y universidades. Así y todo recién ahora hay una entrenadora mujer en el sub 20 masculino de Inglaterra. A nosotras nos faltan más jugadoras, árbitras, entrenadoras, mánager, directivas...

...y semillero.

Esa es para mí la zanahoria de mi caballo en el rugby femenino, invertir la pirámide, que haya más nenas, revertir esa costumbre de que les digan a las más chiquitas que hagan hockey u otro deporte supuestamente más femenino cuando quieren jugar rugby. Hoy de 6 a 13 años las nenas juegan mixto.

¿Qué opinás del rugby social?

Que está muy bien si se hace con seriedad: con cobertura médica y recursos en los sectores populares, sino es más desigualdad.