Pezzella se lesionó y quedó out

Lionel Scaloni no deja de recibir malas noticias en la nueva convocatoria de jugadores. Esta vez, el ex River Germán Pezzella debió abandonar la concentración por una lesión causada en los primeros entrenamientos de cara a los amistosos que se jugarán en Córdoba y Mendoza. Según detallaron desde AFA, el defensor central sufrió una "lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo", por lo que estará al menos dos semanas inactivo y podría volver a la actividad en Fiorentina (Italia) cuando se reanuden las competiciones a nivel clubes.

Con la baja de Pezzella, el entrenador de la selección pierde al cuarto jugador luego de las ausencias de Otamendi (Manchester City), Eduardo Salvio (Benfica) y Matías Zaracho (Racing), este último debutante absoluto con la selección mayor, luego de haber tenido pasos en la Sub 20.

Bajo este panorama, el técnico cuenta con Ramiro Funes Mori, Mammana y Juan Foyth como únicos marcadores centrales naturales, pero también Gabriel Mercado y Nicolás Tagliafico pueden cumplir el rol. Por el momento, no se informó de una nueva convocatoria para que el entrenador cuente con dos líneas de defensores completas.

Diego quiere a Messi

"Yo a Leo lo adoro. Tras el 4-0 contra Alemania en el Mundial 2010 lo vi llorar en el vestuario. Te digo más, y que se enoje quien se enoje: hubo jugadores en ese Mundial que aquel día ya habían sacado pasaje para Argentina. Y eso Leo no lo hizo. Es un hombre de códigos, y por eso lo escuché llorar en la ducha", relató Diego Maradona, quien pidió públicamente que vuelva a la selección "porque si no, estamos en el horno. No tenemos un jugador que tire una pared".

"Leo es amigo mío y yo jamás voy a hablar mal de un amigo. En todo caso, se lo digo en la cara. No se lo mando a decir por una entrevista. De Leo digo que es un fenómeno y nada más. No sé por qué tienen esa obsesión conmigo y él", sentenció Diego para dejar de lado la idea de que están distanciados.