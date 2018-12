Pernía se sacó la mufa

Parecía condenado a quedarse con el triste mote de "campeón sin corona". Pero luego de seis subcampeonatos nacionales, al fin Leonel Pernía tuvo la fortuna que le faltó siempre y se consagró en la Clase 3 del Turismo Nacional. Era el favorito claramente, pero sufrió como no podía ser de otra manera para celebrar. En la década del 80, el cómico Mario Sapag imitaba a César Luis Menotti y decía que para el Mundial 78 había elegido a Jorge Olguín y no a Vicente Pernía, su papá y consagrado lateral de Boca, porque "Olguín me cuenta chistes y Pernía es triste". Ayer en Viedma al fin su hijo trocó el desencanto por alegría.

Y la consagración la logró en la serie matutina. Allí no sólo esquivó una mancha de aceite para terminar 4º, sino que el 1º y el 3º fueron recargados por falsa largada, quedó 2º y con esos 5 puntos dejó fuera de carrera a Mariano Werner. Y eso fue la clave del título. Porque luego el Tanito rompería el motor a 6 giros del final y el entrerriano ganó, quedando subcampeón ¡a 1 punto! El otro candidato, Facundo Chapur, debía obtener la victoria, nunca estuvo cerca de ella y fue 5º.

Pernía esta vez tuvo fortuna en la serie y por eso se coronó, desatando un festejo loco. El mejor zonal fue el parejense Leandro Carducci: 6º. Y le siguieron el rosarino Pedro Boero (10º, se alejó del Martos Med), el baigorriense Leo Larrauri (20º) y el bermudense Fabián Yannantuoni (22º). Abandonó el de Bigand Iván Saturni, que se retiró del TN tras más de una década y lo hizo como el mejor de la región del campeonato, 7º a 66,5 puntos de Pernía. Ganó en La Plata y ahora seguirá dirigiendo su team.

En la C2, al santafesino Miguel Ciaurro se le escapó el triunfo al final pero terminó como escolta y fue el mejor zonal del campeonato, 6º a 57 puntos del campeón Nicolás Posco, del team de VGG Ale Bucci Racing. Los otros: Juan Ignacio Canela (Rafaela) 11º, Ignacio Procacitto (Las Rosas) 16º, Ever Franetovich (Venado Tuerto) 17º y abandonó Alejo Borgiani (Casilda).