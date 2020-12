Pergolini cuestionó el manejo que hacen los árbitros del VAR

"Llama poderosamente la atención, amigos del VAR, que siempre están de espaldas y no dan la cara. ¿Serán daltónicos? Todo lo que sea azul y amarillo a lo mejor no lo están viendo correctamente, o no lo analizan de la misma manera. A lo mejor piensan, por este problema de daltonismo, que son los mismos jugadores y que se pegan entre ellos. A lo mejor tendrán preferencia por los colores rojo y blanco. A lo mejor, todo lo que sea de ese color debería tener un trato y los de otros, otro. Pero algo raro está pasando, porque a jugadas calcadas se comportan totalmente diferente", soltó, en tono irónico, Pergolini en su programa de radio, por Vorterix.

El vicepresidente de Boca advirtió: "Ya empezó una nueva fase, pongámosnos a tono".

Pero Pergolini definitivamente tiene una opinión sobre el uso que le dan los árbitros al recurso de la tecnología, por lo que también cuestionó el uso que le están dando al VAR, y aludió también al bochorno que ocurrió en el partido entre Bahía y Defensa y Justicia por la Sudamericana, en el que el primer tiempo duró 60 minutos porque fue interrumpido por el juez sistemáticamente.

"Estuve viendo el partido de Bahía y Defensa y Justicia, si se puede llamar partido a algo que se interrumpe cada cuatro minutos durante siete minutos. Una vergüenza, no sé para qué ponen el tipo en la cancha si cada dos por tres lo van a llamar incluso para discutir cosas ridículas. Yo entiendo que es difícil ver una jugada, pero siete minutos por cada decisión ya es insoportable. Es insoportable ver los partidos", cerró Pergolini.