Pergolini cruzó feo a Maradona por cuestionar a Riquelme

El Mundo Boca está en estado de ebullición. La decisión de Juan Román Riquelme de presentarse a candidato a vicepresidente por el frente de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini disparó una sucesión de cruces, dichos, réplicas y acusaciones.

Una saga que comenzó con una conferencia de prensa del presidente Daniel Angelici en la que dio a entender que en la determinación de Riquelme hubo un aspecto económico. Al rato el propio Román salió a responderle aseverando que "en la vida no todo se compra". Pero el inefable Diego Maradona no se quiso quedar afuera y cuestionó la decisión del exfutbolista. Quien señaló a través de su red social Instagram: "Hoy vi la conferencia de Angelici y creo que el ídolo de un club como Riquelme no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones".

Embed Daniel Angelici y una dura crítica a Riquelme y al espacio político que conforma junto a Ameal y Pergolini. pic.twitter.com/4t24dOX2C5 — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2019

Esto desató la reacción inmediata de Mario Pergolini, quien al ser consultado sobre lo que opinó Maradona disparó: “Sí, bueno, pero de un burro qué podes esperar”, expresó.

“La verdad, Maradona a veces levanta el dedito. Es una pena que sea así”, dijo Mario, que profundizó en sus dichos. “A mí me parece que, un tipo que entiende lo que es ser un ídolo, que ha hecho muchas cosas, muchas cosas... A veces levanta el dedo como si fuera Jesucristo. Siempre tiene la frase que indica el norte. Y la verdad es que muchas veces vimos que indicó para el norte cuando había que ir para el sur. Así que Maradona, a él que tanto le gustan los códigos, debería tener códigos”, comentó uno de los grandes referentes de la radio y los medios en Argentina.

Embed La oposición de Boca reunida con el 10: @AmealJorgeAmor, Pergolini y Riquelme. pic.twitter.com/D9IawCPLwR — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) November 22, 2019

Para terminar con el tema Maradona, Mario reafirmó que el astro del fútbol mundial tuvo que haberse mantenido al margen de una elección en la que no tendrá participación. “El es un ídolo del club, debería entenderlo. En vez de jugar para el circuito interno que tiene Angelici, su representante y las 1.500 otras cosas que andan dando vuelta. A veces las cosas hay que verlas desde un costado, no siempre se puede ser protagonista”, dijo Pergolini.