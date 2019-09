Pergaminos le sobran

Un reducido lote de stayers de dos generaciones le dará vida al tradicional Clásico Italia, cotejo central de los dos propuestos para hoy por el hipódromo de Palermo.

A pesar del escueto grupo de ratificados, los antecedentes y la actualidad, le darán el tinte atractivo al largometraje.

Los pergaminos conseguidos por Alampur desde fines de la temporada pasada, lo catapultan a convertirse en el caballo a vencer.

Inició su escalada en el máximo nivel poniéndole su nombre a la edición 2018 del Gran Premio Dardo Rocha. Posteriormente tuvo un pequeño retroceso fallando en el Pellegrini sobre la grama pesada, gestión que borró tras una pausa de cinco meses al adjudicarse el Gran Premio República Argentina en el mismo tiro y pista al que acude esta tarde. Ya en su más fresca salida logró un valiente 3º a 1/2 cabeza y el pescuezo de Dandy del Barrio y Emotion Orpen, gestión que sirvió para ratificar su buen momento.

La plena curva evolutiva de Sandino Ruler lo llevan a ubicarse como un enemigo de cuidado. Pisa por primera vez el plano jerárquico, con el aval de un holgado triunfo por 4 cuerpos reprisando.

Del resto, tanto el parejo Dancing Again, como The Last Ilusion, buscarán aprovechar un trámite favorable.