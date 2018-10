Pérez: "Justo esta no entró"

"Si me das diez o cien pelotas así, las meto a todas. Pero justo esta no entró, era más fácil meterla que errarla", se lamentó Pablo Pérez dejando en evidencia su bronca por no convertir lo que pudo ser el gol del triunfo de Boca sobre Central a los 92'. Cómo habrá sido que la descargó pateando el palo y pegándole piñas al aire, es que su pasado leproso seguramente acrecentó el enojo. "No vi por dónde pasa la pelota y me la encuentro. Cuando quise rematar desde el piso me pegó en la cara", explicó.

Y el entrenador Guillermo Barros Schelotto sostuvo que "se impuso más el control defensivo de Central. El rival nunca se equivocó, estuvo siempre bien parado".

Y siguió elogiando el esquema de juego del equipo del Patón Bauza al decir que "el que vaya a jugar contra Central, por más jugadores que ponga adelante, si cree que va a tener muchas situaciones de gol está equivocado. Es un equipo que se para bien, que es sólido".

El Mellizo también reflejó que "el partido se dio siempre trabado, con Central defendiendo muy bien. Nosotros tuvimos alguna en el final (la de Pablo Pérez) y Central esas dos del Pachi (Carrizo)".