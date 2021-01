Perdieron los dos pero por Newell's no hay clásico

Otra vez Newell’s tenía ante sí la magnífica oportunidad de clasificar, la que había desaprovechado una semana antes en el parque Independencia ante el equipo alternativo de Vélez, pero tropezó de nuevo con la misma piedra. Dos errores defensivos, tan habituales en esta Copa Maradona, dos goles para colmo de un ex como Héctor Fértoli, otro gol del Fortín y una cuesta arriba que ya no volvería a remontar. Ni con el desesperado regreso de Nacho Scocco, ni con variantes que denunciaban la desesperación de Kudelka. Su equipo no daba la talla, Angelo Gabrielli le obsequiaba el tercero a Lisando López y dejaba aún más al desnudo la decisión del DT de incluirlo de entrada, luego de que Manuel Llano respondiera al menos en sus incursiones ofensivas en los dos partidos previos, que era lo que ayer más se necesitaba. Porque había que ganar sí o sí, como quedó claro con el 3-2 final en Liniers.

Y es infinitamente peor para Newell’s, porque en definitiva el clásico no se jugará por su responsabilidad. Porque además, había una diferencia previa a su favor con Central en su plantel antes de arrancar este torneo y es el que se va primero, sin siquiera llegar a medirse para ver si era tan cierto. Y alguno podrá decir que se habla con el diario del lunes, que no era tan sí. Basta repasar las palabras de Kudelka antes del debut con Talleres: “No pienso en chiquito, tenemos hambre de gloria”. Que lejos quedaron esas palabras.

El Kily González lamentó no haber sellado la clasificación. También es cierto. Tenía la mesa servida y su equipo no lo hizo. Pero hubo atenuantes. En un plantel mucho más corto, inmerso en un proyecto a bancar cuando se apuesta por las inferiores, con un cuerpo técnico debutante que proviene de sus entrañas, justo ayer tuvo dificultades extremas para conformar su once. Si hasta sólo llevó 7 al banco y entre ellos al lesionado Vecchio. Fue una muy pálida imagen la del primer tiempo donde perdió su chance directa, pero la última del complemento la mejoró bastante. Y si tiene tantas chances de clasificar igual es por su mérito. Defensa tiene que ganar por 6 goles, entre otras cosas porque el fin de semana pasado lo goleó 3 a 0 en Arroyito.

El Central del Kily tuvo más justificación para un sábado amargo e igual conseguirá el objetivo. Al Newell’s de Kudelka no le quedó ni eso. Una nada misma que puede traer secuelas.