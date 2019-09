No fue el debut esperado de Diego Maradona con el buzo de entrenador tripero. Perdió 2-1 ante Racing y el Diez sintetizó la derrota con una declaración elocuente, con su sello: "Racing fue práctico. Hizo dos goles sucios. A mí no me gusta ganar así, pero no hay que llorar cuando perdés. La verdad es que perdí, no hay que llorar", dijo.

Maradona lamentó que los goles de Racing fueron como consecuencia de un claro error del arquero Alexis Martín Arias tras un cabezazo de Diego González en el primer tiempo y el segundo luego de un rebote que favoreció a Matías Zaracho, dos minutos después del empate de Gimnasia: “A mi equipo lo vi bien, hay que seguir trabajando. ¿Sabés lo que más me gustó? Haber podido hacerle a Racing un gol limpio”, dijo.

“Lo pudimos haber empatado sobre el final”, agregó. Y fiel a su estilo, le tiró un palito a Coudet cuando fue consultado por el arbitraje de Abal: “No lo vi tan mal a Abal. El Chacho parecía que estaba en un teatro de revistas. Bailaba, agitaba los brazos y se peleaba con todos los árbitros", finalizó.