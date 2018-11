Omar De Felippe recibió un espaldarazo por parte del coordinador de Newell's y exarquero leproso Sebastián Peratta, quien dijo que el director técnico "es un tipo que se hace querer y es muy leal a la causa". No obstante, dijo que lo ve "cansado y preocupado como todos" por la situación deportiva que atraviesa el equipo. También elogió el trabajo que realizó el excoordinador de inferiores Martín Mackey. Y sostuvo que el club tiene que empezar a generar por sí mismo, sin depender de la ayuda externa.

"Mi relación con De Felippe es muy buena. Es un tipo que se hace querer y es muy leal a la causa", señaló el Flaco al ser consultado por su relación con el entrenador de primera división de Newell's.

También admitió: "Lo veo cansado y preocupado como estamos todos. Nos esforzamos para que las cosas salgan bien, y a veces no es así. Después empiezan las ruletas de la semana con situaciones que no son así. Intento darle todo el apoyo posible. No estoy tanto con la primera división porque quiero empezar desde las bases".

Peratta fue consultado por Estadio Tres, que se emite por LT3, acerca de los colaboradores que se acercan para aportar y ayudar en el club, a lo que el apuntó: "El club tiene que empezar a generar por sí mismo sin esperar la ayuda externa, que ya se demostró en varias oportunidades. La colaboración es buenísima y seguramente volverá a existir. Pero tenemos que capitalizarlas para el beneficio del club. Y no me refiero sólamente a plata".

"Nos sobran hinchas, nos falta gente capaz", abundó.