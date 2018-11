Peratta criticó y cerró la cuenta

El director deportivo de Newell's Sebastián Peratta criticó por Twitter al cuerpo arbitral. Un rato después, eliminó la cuenta. "Me tienen las pelotas llenas los árbitros, el VAR y la reconcha de su madre... después te piden que no hables y no los expongas... me tienen harto", escribió. "Ponele que no vio la camiseteada a Oviedo, ponele... Si vio la mano, porque hasta hizo el gesto... ¿Cómo la misma jugada que puede clasificarte a la final de la Libertadores no es penal acá? Y no me digas que no hay VAR porque la vio, ni lo necesitó para verla. No es la primera vez que perdemos y nadie dijo nada... Erramos y no le echamos la culpa a nadie. Pero esto no me lo banco", expresó el ex arquero rojinegro.