Pequeños grandes campeones

Para la posteridad. Juani Sforza, Valentín Benítez y Pato Acevedo posan con el trofeo que les dio la Conmebol.

Lo del Sub 15 que dirige Diego Placente y tiene como preparador físico al rosarino Enrique Cesana fue épico. Los chicos se quedaron por primera vez en la historia con el campeonato Sudamericano de la categoría ganándole la final a Brasil en San Juan por 3 a 2 tras ir perdiendo 2 a 0.

Rosario tuvo cuatro representantes. Por el lado de Newell's estuvieron Juan Sforza, Valentín Benítez y Patricio Acevedo (no jugó por una lesión), mientras que por el lado de Rosario Central estuvo Julián Jerkovic.

Ovación charló con ellos y los cuatro hicieron hincapié en el esfuerzo que hacen sus familiares para que ellos puedan disfrutar de este momento.

Al Pato Acevedo se le quebraba la voz cuando contaba del sacrificio que tiene que hacer su papá Andrés en la panadería que tienen en la casa hace cuatro años en Villa Gobernador Gálvez y en la que él ayuda desde los 10 años haciendo bizcochos y facturas.

Jerkovic, en las redes sociales, tuvo estas palabras para su padre René, quien es empleado municipal en Villa Berthet (Chaco): "Gracias por ser un papá distinto, por darme la libertad de decidir y acompañarme en cada emprendimiento. Esto es tuyo también".

En tanto, Valentín Benítez se reflejó en lo laburante que es su padre Javier y que su mamá Laura, que es odontóloga, dejó de ejercer para criarlos a él y a sus hermanos.

Mientras que Juan Sforza se tomó el tiempo para agradecer a su padre Sebastián, que trabaja como albañil, ya que nunca le hizo faltar nada y lo acompañó a todos lados junto a su mamá. Incluso estuvieron con él en el estadio Bicentenario sanjuanino.



Lateral con marca y mucha proyección

"Arranqué jugando en Racing de Villa Berthet (Chaco). Llegué a los 11 años a Central y me vine a probar gracias al apoyo que me dio mi papá. Me trajo Horacio Bogado que tenía como contacto en Rosario a Daniel Teglia. Vinimos cinco chicos de allá pero quedé yo solo. Cuando me citaron a la selección pensé que me estaban haciendo una broma. Me lo comunicaron cuando estaba merendando en la pensión de la ciudad deportiva y no lo podía creer. Durante el Sudamericano participé en cuatro partidos: Colombia, República Checa, Uruguay y Perú. La final la viví muy nervioso porque pensé después del 2 a 0 que se nos venía la noche. Pero los chicos hicieron un gran trabajo y pudimos salir campeones. Con mi familia recién pude hablar al día siguiente porque nos quedamos festejando en el hotel hasta las 7 de la mañana".



Capitán y mucho talento

"Nací en Rosario pero me vine a vivir de chico a Coronel Domínguez. Hice el fútbol infantil primero en un club que se llama Santa Teresita y después estuve en la Fundación Messi. A los 13 años llegué a Newell's. La final con Brasil la viví al máximo. Sufrimos en muchos momentos pero nunca abandonamos el camino del buen fútbol para dar vuelta el resultado. Estoy muy contento porque tuve un buen campeonato y el reconocimiento de la gente, pero eso no significa nada. Todavía tengo muchas cosas que aprender, sobre todo mejorar la derecha y mantener la humildad y los pies sobre la tierra. Estoy muy contento por el título pero los que me conocen saben que sigo siendo el de siempre".



Presencia en la zaga central

"Mis inicios fueron en el futsal de Morning y recién a los 10 años empecé a jugar en el fútbol de campo. Cuando tenía 13 llegué a Newell's con edad de predécima. Tengo buen juego aéreo, salida desde el fondo y buena marca. Fue un orgullo tremendo haber participado de este título. Somos el primer Sub 15 en salir campeón y todavía no puedo caer de lo que logramos. En lo personal siento que tuve un buen torneo. Empecé jugando en mi puesto natural que es de marcador central y después en el último partido de la primera fase ante Paraguay lo hice más como lateral derecho. En la final, a pesar del 0-2 tuvimos fe ya que descontamos rápido y eso nos dio fuerza para remontar el partido".



Apoyó desde afuera

"Comencé a jugar en el baby en Belgrano de Villa Gobernador Gálvez y llegué a Newell's cuando tenía 10 años. Soy un lateral potente que le gusta pasar mucho al ataque. Fue muy emocionante haber sido seleccionado ya que la estoy peleando desde abajo. Siempre jugué en la Rosarina. Incluso este año no empecé jugando en AFA porque los primeros 10 partidos lo hice en el torneo local. Lamentablemente tuve un desgarro en el aductor que no me permitió jugar en el Sudamericano pero siempre estuve apoyando desde afuera. Lo de ellos es mío y me siento parte del plantel. Gracias a Dios pude viajar igual y disfrutar el título. Con el primero que hablé fue con mi padre que no pudo ver el partido por trabajo".

¿Te gustó la nota?