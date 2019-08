Peque no pudo luchar

La tercera fue la vencida. La campeona olímpica Paula Pareto debía luchar ayer por tercera vez ante la mexicana Edna Carrillo por el bronce, pero una vieja lesión cervical, que la había condicionado desde el inicio de la competencia, forzó la decisión de su salida.

“Decidí bajarme porque no me sentí bien desde la primera lucha. Es una vieja lesión cervical que me provoca sensación de adormecimiento en brazos y piernas”, dijo la judoca, de 33 años, que además es médica y está considerada una de las más grandes deportistas argentinas individuales de todos los tiempos.

La Peque dijo que la decisión no la tomó sola. “El psicólogo me ayudó. En quince días vuelvo a competir en el Mundial de Japón y es la última oportunidad para sumar puntos de cara a los Juegos Olímpicos (Tokio 2020)”, agregó la deportista.

En su debut, por los cuartos de final, Pareto le había ganado a la brasileña Larissa Farías por waza ari. Pero luego cayó en semifinal de la categoría 48 kilos ante una joven rival que cumplió sus 20 años el 2 de agosto pasado en los juegos: Vanesa Godínez, una muchacha a la que Peque había vencido en el Panamericano de Judo de este año, jugado también en Lima.

El combate fue un antes y un después para Godínez, porque Pareto rebió dos shidos por ataques en falso. Sin embargo, se hizo necesario ir a la regla de oro. En el segundo minuto se concretó el éxito de la jovencita cubana con una tercera penalización a Pareto, quien siempre estuvo a la defensiva en el combate. Aunque el sueño quedó trunco al ceder en el combate por el trono frente a la dominicana Estefanía Soriano

La Peque, de apenas 1,50 metro tras los últimos Juegos Panamericanos de su carrera, quedó con una medalla de cada color: bronce en Río 2007, oro en Guadalajara 2011 y plata, Toronto 2015. Además, fue campeona del mundo en Astana (Kazajistán) 2015 y al año siguiente oro olímpica en Río 2016.