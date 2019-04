"Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave... Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la A.F.A. no les dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre", escribió Maradona en su Instagram.

Una de la frases más conocidas -y repetidas- de Diego Maradona es aquella de "te espero en La Habana y Segurola", originada en un incidente que tuvo con el hoy fallecido exfutbolista Julio César Toresani en un partido disputado en la Bombonera el 7 de octubre de 1995 y que quedó en el recuerdo luego de que el volante santafesino fuera expulsado.

"A mí me echó Maradona. Y lo que diga Maradona cuando escuche esto, me importa un carajo. Pero quisiera tenerlo de frente para ver si me dice las cosas que me iba a decir, que me iba a agarrar afuera. Está bien, yo me la banco: lo iría a buscar a la casa", disparó el entonces mediocampista sabalero.

Toresani, el que generó el memorable "Segurola y Habana" de Maradona



El exfutbolista, que fue encontrado muerto esta mañana, fue protagonista de uno de los momentos recordados de la carrera de Diego en 1995. — TyC Sports, 22 de abril de 2019



La contestación de Maradona no se hizo esperar: "A Toresani le dije que vivo en La Habana 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar", retrucó el campeón mundial de 1986, que luego reafirmó que "a Toresani, le vuelvo a repetir: La Habana y Segurola, y vamos a ver si me dura 30 segundos".

Lo curioso es que pocos meses después fueron compañeros con Maradona, cuando Boca contrató a Toresani para la temporada 1996-97.

"Hasta el día de hoy la gente me pregunta acerca de la pelea", contó Toresani años después, cuando recordó cómo fue el encuentro 10 meses después cuando fueron compañeros en Boca.

"No estaba asustado pero tenía un poco de incertidumbre sobre lo que podía pasar. Los muchachos del plantel me cargaban. Me decían que Diegote, el Gordito, me iba a desarmar", recordó entre risas. Pero detalló que "cuando apareció Diego no pasó nada; lo pasado, pisado".

"Me dijo: 'Huevo, ya pasó, bienvenido a Boca. Te felicito y no hay rencores'. Y así fue. Es un gran tipo. Nunca se me ocurrió ir a Segurola y La Habana. Ahora paso y está para sacarse una foto", recordó hace tiempo en TyC Sports.