Pelotazo en contra

Newell's perdió a causa de sus propias limitaciones. Presentó un conjunto inofensivo y sin ideas, que prolongó la alarmante falta de gol de visitante. Para colmo, un rebote en Bíttolo colaboró con el gol de Aldosivi. Con semejante cantidad de desaciertos, la lepra pagó muy cara su excursión por Mar del Plata. Semejante derrota, agravada por la liviandad del adversario, se llevó puesto a Omar De Felippe (ver páginas 2 y 3).

La presión alta de Newell's fue efectiva sólo al principio. Leal y Formica eran un obstáculo para la salida rival. Los defensores de Aldosivi, limitados técnicamente, la tiraban a cualquier lado. La lepra la recuperaba sin inconvenientes. Pero en el momento que la tenía no sabía qué hacer. Se repetía en pelotazos ejecutados de manera forzada y sin sorpresa. A la inoperancia para atacar se le sumaron los desajustes de la última línea. Teodoro Paredes anduvo dubitativo y Aldosivi se fue aproximando, con los desbordes de Matías Pisano.

Newell's fue retrocediendo. Alan Aguerre y el travesaño se interpusieron para que Federico Gino no grite gol. La escapada de Pisano y el centro que dio en Bíttolo y se metió por encima de Aguerre fue un golpazo para Newell's. Nada inesperado. La conquista llegó en el peor momento de la visita. A esa altura De Felippe no paraba de gritar. Buscaba que sus jugadores reaccionaran. No lo conseguiría. Ante la nula agresividad, el entrenador sacó a Héctor Fértoli y mandó a la cancha a Francisco Fydriszewski. Newell's pasó a jugar con dos delanteros. Tampoco sirvió. Si bien le lepra la controló más tiempo, continuó con su juego desprolijo e intrascendente. Aldosivi se replegaba y veía de lejos a Aguerre. La lepra se mantuvo la mayor parte del tiempo en campo de Aldosivi. Pero sin peso en el área. La caída no fue una más y el futuro tiene cada vez más nubarrones. Tendrá que cambiar, a partir de anoche con otro entrenador.



Marcioni y Zé Turbo

Omar De Felippe tomó dos decisiones nuevas antes de renunciar. La inclusión desde el vamos de Julián Marcioni y el debut de Zé Turbo. El juvenil ingresó por el lesionado Joel Amoroso y su rendimiento en el primer partido de titular en la Superliga tuvo altibajos (antes enfrentó a Deportivo Rincón por Copa Argentina y entró unos minutos ante Defensa). Y sorprendió cuando, luego de incluirlo por primera vez entre los 18, mandó al africano a la cancha. El de Guinea entró por un desconocido Luis Leal y pese a que se notó que le falta potencia de primera, casi empata con una pirueta que controló Pocrnjic y en la primera que tocó le hicieron falta en tres cuartos.