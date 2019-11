El equipo argentino en la Copa Davis arrancó con puntaje perfecto ayer en Chile con un 3 a 0, y hoy enfrenta a Alemania para buscar el pase a cuartos de final, pero el primer partido no fue favorable ya que Guido Pella tropezó ante Phillip Kohlschreiber, que adelantó por 1 a 0 a los germanos con un triunfo por 1-6, 6-3 y 6-4.

Con la victoria, Alemania tomó ventaja en el duelo ante la Argentina en un partido parejo en el que Pella comenzó el juego con mucha solvencia y había logrado vencer en el primer set con claridad.

Sin embargo, el alemán Kohlschreiber reaccionó y dio vuelta el resultado con un juego sólido, con pelotas al fondo de la cancha y con mucha precisión. A pesar de los esfuerzos que hizo, Pella nunca pudo frenar el ímpetu de su rival.

El juego se desarrolló durante casi dos horas y el triunfo de Kohlschreiber le dio al equipo alemán el primer punto en este juego de la Copa Davis.

"Me voy con bronca, pero así es el tenis. No pude darle el punto a la Argentina, aunque dejé todo. Desde que me quebró él no erró ninguna más, no tuve ninguna chance, son cosas que pasan. Es un jugador que lleva muchos años en el top 100, y eso pesa. Siento que jugué bien, mejor que ayer, y perdí", destacó Pella.

En segundo turno, Diego Schwartzman enfrentaba a Jan-Lennard Struff, para cerrar con partido dobles entre Argentina y Alemania.