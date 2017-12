Cuando todavía no terminó el año y mucho menos arrancaron los partidos de verano, ya existe la posibilidad de que se suspenda uno de ellos. Un comunicado que la Liga Mendocina de Fútbol envió a la AFA encendió la alarma en Boca, ya que pide la suspensión del amistoso del domingo 14 de enero contra Godoy Cruz, cuando faltan quince días para dicho encuentro.

Según la nota, que lleva la firma de Carlos Hugo Suraci y Guillermo Zuccato, presidente y secretario de la Liga Mendocina, la empresa Torneos y Competencias no realizó los aportes correspondientes (4.300.000 pesos) a los partidos realizados en la provincia durante la Copa Argentina 2017, y por ese motivo no autorizan la realización de ningún torneo organizado por dicha empresa hasta que se salde la deuda.

Del otro lado, el jefe de prensa de Torneos, Leonardo Gallego, negó que exista alguna deuda de la empresa con la Liga Mendocina y aseguró que el partido entre el Xeneize y el Tomba se jugará como está previsto.

El comunicado completo. "Seños presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, señor Claudio Tapia: Nos dirigimos a usted en relación a la autorización necesaria para las disputas de los partidos correspondientes a los torneos de verano que organiza la empresa Torneos y Competencias en la jurisdicción de la Liga Mendocina de Fútbol, en tal sentido le manifestamos que NO daremos conformidad a la organización de los torneos organizados por dicha empresa. Dicha determinación responde a que la empresa Torneos y Competencias no ha realizado los aportes reglamentarios al ocupar nuestra jurisdicción en los partidos correspondientes a la Copa Argentina 2017. En tal sentido, hasta no recibir respuesta en relación a los reclamos realizados oportunamente a las mismas, esta Liga Mendocina de Fútbol no autoriza ningún torneo organizado por la empresa mencionada".