Pekerman se alejó de Colombia

En medio de rumores que lo vinculan como futuro mánager de Argentina, José Pekerman no seguirá al frente de la selección de Colombia tras un ciclo de seis años en el que la clasificó a dos mundiales consecutivos y logró un histórico pase a los cuartos de final en Brasil 2014. La salida del técnico, que anteayer cumplió 69 años, fue anunciada por el presidente de la federación, Ramón Jesurún, y el propio DT. Tras una ausencia de 16 años, Pekerman llevó a Colombia al Mundial de Brasil y en una campaña sin precedentes en más de medio siglo la instaló en cuartos de final, instancia en la que sucumbió ante los anfitriones. También la llevó al reciente torneo en Rusia pero naufragó en los octavos al caer ante Inglaterra en los penales. El contrato de Pekerman finalizó el 31 de agosto y la federación nombró como DT interino a Arturo Reyes, quien dirigirá al combinado en los amistosos ante Venezuela y frente a Argentina. "Mi hija colombiana debe estar triste pero me voy feliz por el apoyo de la gente", dijo Pekerman. La antesala a la decisión sobre seguir o no estuvo saturada de especulaciones. "Lo dije desde que llegué, tenemos que trabajar juntos y apoyar la selección para lograr grandes cosas", afirmó el DT multicampeón con juveniles argentinos.