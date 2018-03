Pegue primero,gane después

Una constante I. Grito de Maxi González en el amanecer del partido con Olimpo. Si Central la mete primero, el triunfo es fija. Gustavo de los Rios

A veces las estadísticas son sólo eso. Otras, reflejan una tendencia. Por ejemplo, Central cada vez que pegó primero ganó en casi todas las oportunidades desde que Leonardo Fernández estuvo al mando. De hecho, nunca perdió y obtuvo 6 victorias. En cambio, nada de eso ocurrió cuando la ventaja la sacó el rival. Por eso esta tarde-noche, a las 19, frente a Chacarita en el Gigante, la oportunidad se presenta propicia para encausar el rumbo. Porque el rival va camino a la B Nacional y porque los auriazules precisan retomar la senda de la victoria, que se les negó en las últimas tres fechas. Además, para ofrendarle un regalo al DT, que hoy cumple 46 años.

Excepto ante Independiente, Central siempre que empezó ganando se quedó con los tres puntos con este entrenador. Aquella vez en Avellaneda tampoco perdió, porque fue 1 a 1, pero antes y después todas fueron victorias, inclusive aquel partido solitario en que a Leo le tocó suplantar por una fecha a Eduardo Coudet en Córdoba, ante Belgrano.

Ya en esta Superliga, los triunfos ante Talleres, Boca, Newell’s, Unión, Huracán y Olimpo así lo demuestran y, como contracara, cada vez que no arrancó pegando primero no pudo quedarse con los 3 puntos. Ante Gimnasia, y en las últimas tres fechas frente a Lanús, Godoy Cruz y Vélez, cosechó 2 empates y sufrió 2 derrotas.

Quizás sea una mera casualidad, pero refiere un poco de que el equipo se siente cómodo cuando logra hacer la diferencia. Pero además muestra, sobre todo, que después sabe administrar la ventaja porque es obvio que el primer gol siempre predispone mejor al que lo hace y pone en una situación de mayor presión al que lo padece. Y en el caso del ciclo de Leo Fernández, hay que decir además que en la mayoría de las veces empezó arriba en el marcador, lo que muestra un potencial interesante que puede explotar mejor en la tabla de posiciones. De hecho, fue remontando lo pobre hecho con Paolo Montero y acercándose a la zona de clasificación de copas.

Entonces, la ocasión de hoy asoma óptima para volver a llenar el casillero principal de la infografía adjunta, el de empezar y terminar ganando.

El rival apenas ganó un partido de los 7 que disputó en el año, hace 5 que no suma de a tres y se va al descenso irremediablemente. Se puede considerar que los últimos 1-1, ante River en el Monumental y el que frenó la seguidilla de victorias del Racing del Chacho, obraron como un volver a ponerse de pie para el conjunto ahora conducido por Sebastián Pena. Pero a decir verdad y más allá de que todos los partidos se juegan antes de ganarlos, hay un buen escenario para que Central gane, corte rápido esta mini racha sin victorias y se posicione más arriba, si bien al menos al final de esta 20ª jornada no logrará alcanzar el puesto 11 de copas.

Después del eléctrico 2-2 con Vélez, Central debe reacomodarse, seguir sembrando y hacer crecer a este equipo que empezó a mechar a juveniles, un poco por la necesidad y otro poco por la convicción de Leo Fernández de ponerlos, considerando siempre que están mejor que otros hasta no hace mucho titulares. Y, más que nada, se trata de pegar primero y ganar después.

¿Te gustó la nota?