Paulo Díaz: "Voy a hacerle difícil la tarea al técnico"

"No soy de los que se conforma porque siempre quiero jugar. Voy a hacerle difícil la tarea al técnico de decidir quién juega y quién no", dijo el defensor chileno Paulo Díaz desde la pretemporada de River en San Martín de los Andes. "Hay que aprender de estar afuera. No es algo malo tampoco, porque el DT me tiene como primera opción en caso de hacer un cambio. En algún momento se dará la titularidad", indicó el chileno.

Díaz recordó la final perdida ante Flamengo: "No podemos reprocharnos tanto tiempo no haber ganado. Ahora viene la siguiente y vamos para adelante", cerró el defensor.