Paulo Díaz, el elegido del DT

La dirigencia de River intentará acelerar las negociaciones con Al Ahli para destrabar la llegada del defensor chileno Paulo Díaz, que debería resolverse la semana que viene. El ex San Lorenzo y de reciente participación en la Copa América con Chile no se presentó a la pretemporada en Austria con el club árabe y presiona para poder jugar en Núñez a pesar de que aún no hubo acuerdo entre los clubes.