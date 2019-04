Patronato continúa en primera

Patronato hizo lo que debía hacer para permanecer en primera y lo logró. En su cancha, ante su público, superó a Argentinos Juniors por 2 a 1 y de esa manera no tuvo que espiar ni depender de ningún otro resultado para no descender. No desperdició la posibilidad que tenía a mano y fue el único de los cuatro equipos que luchaban por la salvación que se quedó con los festejos. Belgrano, San Martín (SJ) y Tigre también lograron ganar sus respectivos encuentros, pero sólo se quedaron con las lamentaciones porque en la próxima temporada estarán jugando en la B Nacional.

Mucho hubo en juego en la última fecha de la Superliga y por eso cuatro encuentros se jugaron en el mismo horario para evitar suspicacias. Pero todos se acordaron de ganar justo en el cierre del torneo (más allá de que Tigre, por ejemplo, realizó una gran campaña en la recta final). Todos ganaron, pero el rojinegro de Entre Ríos fue el que se quedó con el derecho de permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino. Y con este objetivo cumplido el arquero Sebastián Bértoli colgó los guantes tras 564 cotejos defendiendo el arco de Patronato. "Fue mi último partido, después de 16 años laburando y poniéndome el escudo todos los días quedé vacío; entregué todo y me voy con la tranquilidad de dejarlo en primera", sostuvo el uno.

Así, Bértoli dejó de ser el jugador en actividad más longevo de la primera (con 41 años, nacido el 16 de octubre de 1977) y le cedió la posta a Cristian Lucchetti, otro arquero, en este caso de Atlético de Tucumán, nacido el 26 de junio de 1978. Adrián Bastía (20 de diciembre de 1978), volante que se desempeña en Colón, es el más viejo de los jugadores de campo.

Patronato sigue siendo de primera. Tigre, Belgrano y San Martín se despidieron ayer del fútbol grande.