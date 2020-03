En tiempos de cuarentena el clásico rosarino no descansa. Por eso hoy desde las 18, en una iniciativa de la Liga IESA Argentina, Central ESports y Newell’s Esports jugarán dos amistosos que se podrán ver en directo por www.iesa-global.com/tv con los relatos del rosarino Julián Bricco y los comentarios de Juan Manuel Viera. La modalidad será 11 vs. 11. Habrá 22 jugadores, once canallas y once leprosos, que viven en distintos lugares de Sudamérica y que son parte de las plantillas oficiales de ESports de los clubes rosarinos. Cada player desde su casa manejará a un futbolista. Y como pasa en el fútbol de campo hay gamers que son especialistas en el arco, otros en la defensa, otros en el medio y otros en el ataque. El primer partido de 90 minutos (aunque en realidad son 15 minutos reales) se jugará con Central como local y en el segundo Newell’s será el anfitrión. Si en 180 minutos ambos equipos convierten la misma cantidad de goles habrá tiempo extra y luego penales.

Como se puede ver, estos clásicos virtuales tienen todos los condimentos del fútbol de campo, aunque por supuesto le faltará el color de las tribunas que le ponen los hinchas cada vez que se juega un clásico en el Coloso o en el Gigante. La adrenalina y la pasión, de los protagonistas es la misma. Y el hincha común, que aún mira reacio a esta actividad, le gusta ganar un clásico ya sea en primera, en reserva, en las inferiores o en el fútbol femenino. La Play Station no será la excepción.

En la previa todo es seriedad y nadie quiere regalar nada. Ambos técnicos Lucas Vieytes (Central) y Leonel Gómez (Newell’s), ya tienen definidos los equipos (ver imágenes). Ambos confesaron que jugarán con un 3-5-2. Vieytes dijo que “Central lo hará como lo viene haciendo desde hace 2 años y medio. Uno de nuestros pilares como es Nicolás Espinosa no podrá asistir y se optó por un doble 5 más defensivo. Confiamos mucho en el desequilibrio que nos pueden aportar los tres de arriba, que son jugadores muy rápidos y habilidosos. Los volantes tendrán que atacar y defender todo el partido. La idea del equipo es que la pelota gire por toda la cancha. Esperamos poder implementar nuestro estilo de juego a lo largo de los dos encuentros”, sostuvo.

El DT leproso Gómez, que además es el número 9 de la selección argentina de Esports y uno de los futuros cracks de país, anticipó: “Newell’s pondrá en cancha un 3-5-2 con contención y salida rápida por las bandas, tratando siempre de mantener un orden en defensa que es fundamental. No podrá jugar uno de nuestros capitanes pero tendremos a Adriano, el jugador con mejor manejo de pelota del club. En la mitad de la cancha tenemos al chileno Diego Tobar, el motor del equipo, el Arturo Vidal virtual, ya que tiene mucha garra y sacrificio. Contaremos con dos volantes por afuera que son quienes cumplen el trabajo más de desgaste que es hacer la banda correspondiente a cada uno en ataque y defensa. Y arriba voy a estar yo compartiendo la dupla ofensiva con Agustín Galeano, un jugador que llegó la temporada pasada, pero que sin dudas no le costó amoldarse al equipo ya que fue el jugador revelación”, dijo.