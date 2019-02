Pasión eterna

Dicen que las personas que se hacen un tatuaje no creen que haya fin para las cosas importantes. Creen en la eternidad del amor, la pasión, un personaje, una identidad o un equipo entero. Canallas y leprosos saben de qué se trata esta manía tribal convertida en un clásico . Muchos de ellos y ellas decidieron dejar para siempre marcas de Central y de Newell's en la piel, con creatividad pero también con algo de manía. No sólo no se arrepienten de haberse grabado frases, escudos, próceres futbolísticos y nombres de hijos entre trazos rojinegros y auriazules. Todos dicen que irían por más. Ovación salió a la caza de tatuados por ambos clubes. Y no sólo recogió vaticinios del resultado del partido del domingo (todos y cada uno aseguró que ganaba su equipo). También compiló imágenes, historias y la explicación de por qué algunos deciden hacer carne esta pasión . "Porque es una adicción", dijo un centralista. "Porque es el homenaje a lo que más quiero después de mi hijo", aseguró una ñulista. Palabras que también se leen como "locura" y estremecen más que un gol.



Campaña aniversario con tatoo



Ariadna Bazzoni y Anabella González mostraron ayer en sus pies el mismo tatuaje "NOB 1903", que fue parte de la campaña que realizó el club el año pasado como parte de las celebraciones del 115º aniversario. Más de 200 ñulistas llevan hoy en la piel la fecha de fundación de Newell's.



En esta nota

¿Te gustó la nota?