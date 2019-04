El Turismo Nacional pasó por el flamante autódromo El Villicum de San Juan y el automovilismo de la región dejó una huella imborrable en la Clase 2. Es que no sólo ganó el dueño de las Pascuas, el venadense Ever Franetovich, sino que hubo otros tres pilotos zonales en el top five. En la Clase 3 volvió a tener una destacada actuación el de Las Parejas Leandro Carducci (ver aparte).

Franetovich fue amo y señor en San Juan. Dominó las dos tandas de entrenamiento del viernes y luego la clasificación, para quedarse con su serie el sábado. No fue la más rápida porque entró el auto de seguridad y eso lo obligó a partir en el segundo cajón ayer. Pero todo lo resolvió en la largada, cuando le metió el Palio a Sebastián Pérez y después lo aguantó varias curvas para desde ahí encaminarse a la bandera a cuadros.

"Fin de semana más que perfecto. Gracias a todos por el aguante", escribió en las redes sociales el de Venado, que así obtuvo su 6º victoria en el TN, la primera en el equipo oficial Fiat. Ahora quedó 2º en el campeonato, a sólo 5 puntos del líder Agustín Herrera, 7º ayer.

Pérez fue siempre el escolta y unos segundos detrás terminaron apretados tres pilotos de la región: el santafesino Miguel Ciaurro subió el podio, el casildense Alejo Borgiani completó su mejor performance en el 4º puesto y pegadito finalizó 5º el de Timbúes Joel Borgobello. El de Roldán Alejandro Valderrey finalizó 22º y abandonaron el rosense Renzo Testa y el rafaelino Juan Ignacio Canela.

Noveno finalizó el campeón Nicolás Posco, con el Kinetic del Bucci Racing de V.G. Gálvez, y ahora está 3º en el torneo, a 9 unidades. Ciaurro es 4º a 21, Borgobello 11º a 44, Canela 24º a 78 y Testa 32º a 84.

La próxima: 12/5, en Neuquén.





C3: primer triunfo de Urcera y otra buena final de Carducci

José Urcera se quedó con la primera victoria en el TN en El Villicum, tras dura pelea con Josito Di Palma. Y tras el abandono del de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni (iba 6º y se le cortó el acelerador), el mejor zonal fue otra vez el parejense Leandro Carducci:7º.

Carducci fue 9º en su serie y largó 17º, pero superó a varios y aprovechó abandonos para arribar 7º y quedar 10º en el campeonato, a 39 puntos del nuevo líder Urcera, del Larrauri Racing de Granadero Baigorria. El sobrino del Poppy fue 17º (23º, a 62). El Patito, compañero de Franetovich en Fiat, quedó 20º, a 54.