Pasaron bichos y santiagueños

Montaña santiagueña. Central Córdoba venció a All Boys, con gol de Joao Rodríguez.

Montaña santiagueña. Central Córdoba venció a All Boys, con gol de Joao Rodríguez.

Argentinos Juniors venció 3 a 2 por penales a San Martín de Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero, flamante ascendido a la Superliga, le ganó ayer 1 a 0 a All Boys, de la Primera Nacional, y avanzaron a los octavos de final de la Copa Argentina.

Tras un aburrido empate en cero entre bichos y santos tucumanos, Argentinos venció 3 a 2 en los penales y pasó de fase tras el partido jugado anoche en el Padre Martearena de Salta.

En cancha de Unión, en Santa Fe, el gol del triunfo para los santiagueños llegó con una combinación que se inició en Lisandro Alzugaray (ex Newell's) por derecha y que definió Joao Rodríguez, con un tiro bajo al palo izquierdo, luego de que Jonathan Herrera la dejara pasar entre sus piernas, a los 13'.

En la parte final, All Boys mejoró la imagen, pero no le alcanzó, porque Central Córdoba se agrupó bien atrás y buscó salir rápido de contra. Llegó el final, con la impotencia de All Boys y la tranquilidad santiagueña.