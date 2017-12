Partido suspendido y Zampedri, otro tanto

Ni más ni menos que lo que se prevía, pero a lo que le faltaba la confirmación, que salió ayer. El partido entre Independiente y Rosario Central, por la 11ª fecha de la Superliga fue postergado y el mismo será reprogramado, luego del pedido oficial que hizo el club de Avellaneda ante el derecho que le compete por haber llegado a la final de la Copa Sudamericana. De todas formas eso que ya se intuía era lo que menos preocupaba en Arroyito, ya que la mayor intranquilidad estaba en la situación particular de Fernando Zampedri. Y en ese caso el delantero fue sancionado por el tribunal de disciplina de la AFA con una fecha de suspensión, por lo que deberá cumplir la sanción en el choque frente a Newell's. La única esperanza que aún mantienen en Central es que, por el mal asesoramiento que recibieron en la sede de calle Mitre por parte de la Superliga, al entrerriano le pudieran hacer cumplir la sanción en el choque contra el Rojo (cuando se juegue), lo que es prácticamente inviable porque estaría enmarcado claramente por una transgresión al reglamento. Conclusión: Central no tiene partido mañana en Avellaneda y no tendrá a Zampedri en el clásico.

"La mesa directiva de la SAF (Superliga Argentina de Fútbol) aceptó la solicitud de Independiente y postergó su partido de la fecha 11 ante Rosario Central", rezaba el tuit de parte de la Superliga que apareció minutos después de las 19, haciendo oficial la resolución tomada y entregando, además, los considerandos de dicha decisión.

Esta resolución lo que hizo fue poner el foco en lo que en Central consideran lo más importante, que es la ya casi segura ausencia de Zampedri en el clásico del domingo 10 de diciembre. Hasta anoche la dirigencia canalla consideraba como viable que el tribunal de disciplina de la AFA contemplara que esa amarilla que el delantero buscó claramente en el partido contra Boca recibiera una consideración especial a raíz de que desde la Superliga le haya informado previamente a Central que Independiente no tenía chances de solicitar la postergación del partido. Pero eso es algo de lo que se podrá hablar, sin demasiadas posibilidades que se concrete por cierto, en los próximos días. Y si hasta aquí hubo llamados, mensajes y reuniones de todo tipo lo que viene se puede mover en esa misma sintonía, pero en realidad no hay antecedentes ni argumentos legales para que el atacante canalla pueda cumplir su sanción en el momento en que se juegue con Independiente y no en el clásico.

Es que, se sabe, cuando un jugador es suspendido la pena la debe purgar en el próximo partido. Por ejemplo, Germán Lux fue expulsado en River ante Independiente por la 9ª fecha, pero la sanción la debió cumplir en el adelantado de la 12ª frente a Unión, quedando habilitado para jugar Newell's, por la 10ª.

Ayer, el propio Leonardo Fernández probó un equipo y lo hizo sin Zampedri (ver página 7), previendo claramente que podía ser baja en el clásico.

A esta situación se llegó después de los desatinos y erróneas interpretaciones que hubo de parte de la Superliga y de Central respecto a lo que reza el reglamento sobre las facultades que tiene un equipo de solicitar la suspensión de un partido del torneo local en caso de llegar a la final de una Copa Internacional.

Antes del partido con Boca, Central consultó sobre las posibilidades tenía el Rojo de suspender un partido y desde a Superliga, por intermedio de su CEO, Mariano Elizondo, la respuesta fue que sólo que cabía la chance de posponer el encuentro frente a Arsenal. Lo cierto es que esa mala interpretación que se hizo por parte de Elizondo tampoco encontró del lado de Central una lectura correcta del reglamento.

El mismo martes, cuando Independiente venció a Libertad de Paraguay por una de las semifinales de la Copa Sudamericana, la solicitud del técnico Ariel Holan fue la postergación del choque de mañana, lo que hizo que la dirigencia del Rojo a primera hora del miércoles ingresara el pedido formal.

A partir de allí se generaron un sinfín de especulaciones y de discusiones. A tal punto que el miércoles apareció una confirmación de parte de la AFA a través de su cuenta de Twitter sobre que el partido entre Independiente y Central había sido postergado y a los pocos minutos el mismo tuit fue eliminado.

"Luego de un largo intercambio de opiniones en torno a desentrañar la interpretación que se corresponde con el verdadero espíritu del artículo 105 del reglamento de la AFA, la Mesa Directiva concluye que el equipo argentino que deba jugar una final internacional podrá optar por postergar uno solo de los partidos correspondientes al torneo local, sea éste el inmediato anterior a la primera final a disputar, el intermedio o el inmediato posterior", reza una parte de los considerando de la resolución adoptada por la Superliga. Y se agrega: "Una interpretación contraria podría llegar a desvirtuar el verdadero espíritu de la norma en análisis, la cual a todas luces recepta un derecho legítimo del club argentino que representará al fútbol local en una final internacional".

Final de una historia con varios capítulo. Con Independiente-Central postergado y con Zampedri teniendo que purgar la sanción en el clásico.