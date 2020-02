Partido clave en La Plata por el futuro de Diego Maradona

El cuerpo técnico de Gimnasia, sin la presencia de Maradona, brindó ayer la lista de jugadores que quedaron concentrados con miras al partido ante Independiente, el que disputara esta tarde desde las 19.40, con la televisación de TNT, pero no confirmó el equipo. Previamente, a las 17.35, se medirán San Lorenzo y Racing (Fox Sports) ; y posteriormente, a las 21.45 lo harán Atlético Tucumán y Lanús (TNT). La ausencia de Maradona en la practica matutina de ayer y los resultados deportivos que no llegan no logran alejar el fantasma del promedio y agitan especulaciones respecto al futuro de la conducción técnica.

Tras la derrota ante Central, el plantel trabajó ayer en un ensayo táctico las variables con las que buscara sumar los puntos vitales para una necesitada tabla de promedios y de ese ensayó salió la lista de concentrados aunque no se confirmó el equipo.

No obstante, en una probable formación del Lobo se perfilan dos cambios con el ingreso de Víctor Ayala en lugar de Alemán y Erik Ramírez por Cuadra.