¿Partido a beneficio?

La familia pidió ayuda para afrontar los gastos que se están generando con la internación del Negro, por eso abrió una cuenta en una entidad bancaria con el fin de recibir ayuda. No está pasando por una buena situación económica —como muchas otras personas, cabe decir— y es necesario la colaboración de amigos o simplemente hinchas. La recuperación será larga, por eso no sería descabellado que en un corto tiempo Newell's, ex compañeros o jugadores que lo conocen puedan organizar un partido amistoso con el fin de recaudar.